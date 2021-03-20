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    批中共官員會談不守規則！ 余茂春狠評：中國外交大失敗

    美中高層會談落幕，雙方官員在會議上唇槍舌劍，前美國國務卿龐皮歐的首席中國政策顧問余茂春看完會談後評論，中共官員這次在會談上不守規則，有失外交官風度，可說是中國外交的大失敗。（路透）

    美中高層會談落幕，雙方官員在會議上唇槍舌劍，前美國國務卿龐皮歐的首席中國政策顧問余茂春看完會談後評論，中共官員這次在會談上不守規則，有失外交官風度，可說是中國外交的大失敗。（路透）

    2021/03/20 10:24

    〔即時新聞／綜合報導〕美中高層會談落幕，雙方官員在會議上唇槍舌劍，前美國國務卿龐皮歐的首席中國政策顧問余茂春看完會談後評論，中共官員這次在會談上不守規則，有失外交官風度，可說是中國外交的大失敗。

    火藥味十足的美中會談落幕，美國國務卿布林肯和中共中央外事辦公室主任楊潔篪在會談上唇槍舌劍，態度強硬，互不相讓。會後美方稱「艱難又直接」；中國則稱會談坦率、有建設性，不過雙方仍存分歧，還警告美國別低估中國捍衛國家主權的決心。

    余茂春對《自由亞洲電台》 表示，楊潔篪一開場就「超時演說」，不守規矩又不禮貌，外交官沒有外交官的樣子，「已經不是第一次，大家都有目共睹」。余茂春認為，中方代表並非誠意解決問題，而只是想用鏡頭來攻擊美國。

    余茂春說，中國將中美之間所有癥結點歸咎於美國，毫無自我反省的誠意，可說是中國外交上的大失敗，而中國的「戰狼外交」過去由外交部發言人展現，是代表基層官員及群眾，但如今由最高級別的外交官展現「戰狼外交」的手段，「對中國在國際上的形象只會更孤立且毫無幫助」，並顯現中共外交手段僵化。

    余茂春對於拜登政府延續過往對中政策表達肯定，強調美國無論誰上台，對中政策基本上都會差不多，並認為中國想挑撥川普政府及拜登政府，如今看來計畫已然失敗，看上去還有些惱羞成怒。

    報導指出，過去楊潔篪擔任外交部翻譯官員時曾伴美國前總統布希訪西藏，當初楊潔篪廣獲喜愛，但如今卻搖身一變成了「戰狼」，余茂春認為楊潔篪態度從低調轉強硬，一定是上層的指示，而他只是個傳聲筒。

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