推輪椅伴癱兒參加逾千場比賽 美馬拉松傳奇辭世享壽80歲

美國馬拉松傳奇霍伊特（Dick Hoyt）過去曾推著輪椅、陪伴已經癱瘓的兒子參加超過1千場比賽，寫下激勵人心的事蹟。（美聯社）

2021/03/19 12:14

〔即時新聞／綜合報導〕美國馬拉松傳奇霍伊特（Dick Hoyt）過去曾推著輪椅、陪伴已經癱瘓的兒子參加超過1千場比賽，寫下激勵人心的事蹟。他的兒子17日表示，他當天早上在家中安詳離世，享壽80歲。

綜合外媒報導，霍伊特1980年用特製輪椅推著癱瘓的兒子瑞克（Rick Hoyt），首度出賽波士頓馬拉松，兩人的最佳馬拉松紀錄是在1992年的比賽中創下，為2小時40分47秒。

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霍伊特的兒子瑞克因腦性麻痺而四肢癱瘓，但卻沒有放棄參加馬拉松比賽的希望，他曾表示，當自己跑步時，便感覺自己在那刻沒有殘疾了，而瑞克最大的願望，就是能推著父親參加比賽。

霍伊特父子組成霍伊特二人組（Team Hoyt），30年來共同參加超過1千場的比賽，其中包含鐵人三項等，直到2014年霍伊特才因為健康狀況而退休。

霍伊特和兒子1989年創辦霍伊特基金會（Hoyt Foundation），支持身障運動員，激勵人心的故事更是振奮許多運動員及家屬。

霍伊特另一名兒子拉斯（Russ Hoyt）17日透露，霍伊特當天因心臟衰竭，在睡夢中安詳辭世，享壽80歲；對此波士頓馬拉松主辦單位「波士頓田徑協會」也發表聲明，將霍伊特稱作傳奇人物，並對他的離世備感哀傷。

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