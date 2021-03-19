AZ疫苗引血栓？ 英國強調「沒證據」 歐盟澄清：與風險無關

英國監管機構18日表示，沒有證據表明AZ疫苗會引起血栓；歐洲藥品管理局（EMA）也指出，AZ疫苗「安全有效」，與發生血栓風險增加無關。（路透）

2021/03/19 01:03

〔即時新聞／綜合報導〕英國牛津大學（University of Oxford）與阿斯特捷利康（AstraZeneca）公司合作研發的武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫苗陷入血栓疑雲；英國監管機構18日強調，沒有證據表明AZ疫苗會引起血栓；歐洲藥品管理局（EMA）也指出，AZ疫苗「安全有效」，與發生血栓風險增加無關。

綜合外媒報導，英國藥品和醫療產品監管署（MHRA）週四表示，經過「徹底和仔細的審查」後，未發現有證據表明AZ疫苗會引發血栓，儘管有些國家暫停使用，但民眾可以對該疫苗的好處有信心，符合資格者應該去接種。

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歐洲藥品管理局也在週四表示，AZ疫苗在抵抗病毒威脅方面的好處超過產生副作用的風險，且該疫苗與接種後發生血栓的風險增加無關，但將繼續研究罕見血栓問題與疫苗之間的可能聯繫。

EMA也強調，在歐洲和英國已施打2000萬劑AZ疫苗，僅記錄了25例血栓或血管出血病例。EMA還表示，未發現AZ疫苗的品質或批次有問題。

世界衛生組織（WHO）週四呼籲各國繼續使用AZ疫苗，並將在週五公布AZ疫苗安全性的調查結果。

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