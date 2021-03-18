涉銷售含禁藥減肥食品 中國炫富女郭美美遭刑拘

郭美美2014年涉及開設賭場被捕。（取自網路）

2021/03/18 21:16

〔編譯陳成良／綜合報導〕中國知名炫富女郭美美此前涉嫌賣淫，假借「商演」名義，行賣淫之實，每次性交易價碼據傳高達數十萬人民幣，後來因賭博罪名鋃鐺入獄5年。郭美美出獄不到2年，18日驚爆又因銷售假減肥藥，已被上海警方拘留。

賭博罪鋃鐺入獄5年 前年才出獄

綜合中媒報導，上海浦東警方3月11日成功偵破一起生產、銷售添加違禁成分（西布曲明）減肥類食品案件，捕獲生產人員曾某某（女，26歲）、銷售人員周某某（女，26歲）、郭某某（女，30歲）等32名犯罪嫌疑人，均已被警方依法刑事拘留。

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報導指稱，警方通報提及的30歲女子郭某某就是2019年7月13日刑滿釋放的網紅郭美美。目前，案件正在進一步偵辦中。《人民日報》官方微博也以《郭美美等銷售違禁減肥食品被刑拘》為題轉發相關消息。

郭美美早年在微博常以「中國紅十字會商業總經理」的身分露臉，堪稱中國「網紅始祖」，卻因誇張炫富備受非議，她的炫富行為包括PO出開瑪莎拉蒂跑車、開生日Party照片，擁有10幾個愛馬仕包等昂貴奢侈品。

2014年，郭美美在世足賽期間，曾在微博提到：「都說人越美手氣越旺，看看靈不靈驗。」隨後中國北京警方查獲在境外架設賭博網站的犯罪團體時，就發現郭美美也參與其中，並將其逮捕。

後來郭美美因開設賭場罪服刑5年後，於2019年7月間獲釋。

外表看起來光鮮亮麗的郭美美被揭露會透過網路交友、熟人介紹和主動搭訕等方式進行性交易，且交易價碼昂貴，據說高達數十萬人民幣。

當年郭美美誇張炫富的行為甚至引發輿論質疑中國紅十字會捐款流向，雖然中國紅會再三公開聲明，強調郭美美與紅十字會無關，但民眾的信任已經瓦解，紅十字會捐款也大幅滑落。

被釋放不到兩年的郭美美，因涉售賣違禁減肥食品再被刑拘。（翻攝自微博）

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