網紅先鋒要出獄了！中國炫富女郭美美2週後獲釋

2019-07-01 21:20

〔即時新聞／綜合報導〕中國炫富女郭美美曾號稱每次性交易價碼高達數十萬人民幣，今（1）日證實，因開設賭場最服刑5年後，將在13日獲釋。

綜合中媒報導，郭美美當年是中國著名的炫富女之一，在微博常以「中國紅十字會商業總經理」的身分露臉，卻因誇張炫富備受非議，她的炫富行為包括PO出開瑪莎拉蒂跑車、開生日Party照片，擁有十幾個愛馬仕包等昂貴奢侈品。

外表看起來光鮮亮麗的郭美美被揭露會透過網路交友、熟人介紹和主動搭訕等方式進行性交易，且交易價碼昂貴，據說高達數十萬人民幣。

當時郭美美誇張炫富的行為甚至引發輿論質疑中國紅十字會捐款流向，雖然中國紅會再三公開聲明，強調郭美美與紅十字會無關，但民眾的信任已經瓦解，紅十字會捐款也大幅滑落。

2014年7月郭美美因開設賭場罪被判處5年徒刑、罰5萬人民幣（約新台幣22萬元）。

她曾向警方供稱，簽約某家演藝公司後，公司安排她每年至少50次的「商演活動」、「每場收入約5萬元人民幣」，這才是她主要的收入來源。但經警方調查發現，郭美美口中的「商演」其實不到20場，而且這些商演其實都是性交易。

今日傳出，郭美美將在13日刑滿出獄，服刑5年，未曾獲減刑。

對此，中國網友紛紛出言譏諷「自抬肉價」、「出來後會重操舊業嗎？」、「最恨她的應該是中國紅會（即中國紅十字會）了吧。」

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