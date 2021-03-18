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    15歲英國少女當IS聖戰新娘遭撤銷國籍 她乞求再給1次機會

    英國20歲女子貝古姆（見圖）在2015年前往敍利亞，並加入極端組織伊斯蘭國（IS）當聖戰新娘，事後反悔想回國，然而她在2019年已被英國褫奪公民身分。（法新社）

    英國20歲女子貝古姆（見圖）在2015年前往敍利亞，並加入極端組織伊斯蘭國（IS）當聖戰新娘，事後反悔想回國，然而她在2019年已被英國褫奪公民身分。（法新社）

    2021/03/18 00:45

    〔即時新聞／綜合報導〕英國20歲女子貝古姆（Shamima Begum）在2015年前往敍利亞，並加入極端組織伊斯蘭國（IS）當聖戰新娘，事後反悔想回國，然而她在2019年已被英國內政部褫奪公民身分。雖然貝古姆對此上訴，欲拿回國籍，然而卻被英國當局以「保護國家安全」為由駁回。

    綜合外媒報導，貝古姆15歲時與另外兩位好友離開英國，到敘利亞加入IS。她在當地嫁給了一位來自荷蘭的聖戰士，並生下3個孩子，不過3個孩子都已身亡。而當時跟貝吉姆一起前往敘利亞的兩位好友，據說也已經死於戰場。

    貝古姆2019年在敘利亞的營地裡被一位英國記者發現，當時的她正要臨盆，訪談言詞中並無悔恨之意，這段報導激起英國輿論怒火。不過，貝古姆在近期的紀錄片《回歸：IS之後的生活》（The Return: Life After IS）中態度卻完全不同。她說：「真正進到營地後才發現，IS不斷的『引誘』人加入，使他們的組織變得更龐大。」

    貝古姆回國後對英國政府「撤銷她的公民身分」一事提出上訴，卻被駁回。而儘管她有孟加拉血統，孟加拉政府也不承認她是孟加拉公民。貝古姆因此正面臨無國籍的處境。她曾對紀錄片導演索托拉（Sotorra）說，「我想對英國人民說，請給我第二次機會，因為我當年離開時還很年輕」。

    索托拉在2019年3月抵達敘利亞營地，在敘利亞庫爾德人的羅伊（Roj）營地住了幾個月，接觸了當地來自西方國家的女性。索托拉說，「從戰場回來的女性似乎『被以某種方式限制住』，她們沒有思想也沒有感覺」。索托拉補充，「當年我遇到貝古姆時，她就像一塊冰塊。」

    貝古姆（右）在15歲時，與另外兩位好友離開英國，到敘利亞加入IS。（法新社）

    貝古姆（右）在15歲時，與另外兩位好友離開英國，到敘利亞加入IS。（法新社）

    雖然貝古姆對「褫奪公民權」一事上訴，欲拿回英國國籍，然而卻被英國當局以「保護國家安全」為由駁回。（歐新社）

    雖然貝古姆對「褫奪公民權」一事上訴，欲拿回英國國籍，然而卻被英國當局以「保護國家安全」為由駁回。（歐新社）

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