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    武漢肺炎》歐洲疫情慘重 染疫死亡人數突破90萬

    歐洲各國因罹患武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病；COVID-19）而致死的人數在今天累計超過90萬。圖為染上武漢肺炎的病患正在西班牙當地醫院的加護病房中接受治療。（美聯社）

    歐洲各國因罹患武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病；COVID-19）而致死的人數在今天累計超過90萬。圖為染上武漢肺炎的病患正在西班牙當地醫院的加護病房中接受治療。（美聯社）

    2021/03/16 22:17

    〔中央社〕法新社統計各國官方公布的數據顯示，歐洲各國因罹患2019冠狀病毒疾病（COVID-19）而致死的人數在今天累計超過90萬。

    截至格林威治標準時間8時45分（台北時間下午4時45分），包括俄羅斯與土耳其在內的歐洲52個國家與地區，自2019年12月疫情由中國爆發至今，累計死亡人數達90萬185人，累計確診病例達4008萬3433例。

    歐洲是全球染疫死亡人數最多的地區，其次是拉丁美洲與加勒比海地區的72萬1581人，加拿大與美國的55 萬8110人，以及亞洲的26萬3250人。

    上週歐洲平均每日3000人染疫致死，比之前一週減少2.3%。

    自去年11月起，歐洲的每日新增死亡人數常超過4000，今年元月底並創下5700人的駭人新高，但過去一個月來，歐洲的每日新增死亡病例都低於4000。

    歐洲自疫情爆發以來的累計確診病例於15日超過4000萬。

    英國是歐洲地區疫情最嚴重國家，累計12萬5580人染疫致死，確診病例423萬3527例，其次是義大利10萬2499人死亡，323萬8394例確診，俄羅斯9萬2937人死亡，440萬9438例確診，法國9萬788人死亡，407萬8133例確診，德國7萬3656人死亡，258萬1329例確診。

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