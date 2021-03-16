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    武肺病毒源頭 世衛調查團專家：可能是中國野生動物養殖場

    前往中國的世衛調查團成員透露，武漢肺炎病毒傳染給人最可能的途徑，是中國南方的野生動物養殖場。圖為被捕的穿山甲。（示意圖，歐新社）

    前往中國的世衛調查團成員透露，武漢肺炎病毒傳染給人最可能的途徑，是中國南方的野生動物養殖場。圖為被捕的穿山甲。（示意圖，歐新社）

    2021/03/16 21:34

    〔即時新聞／綜合報導〕世界衛生組織（WHO）先前派遣調查團到中國調查武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）起源，其中1名成員昨（15）日透露，武漢肺炎病毒傳染給人最可能的途徑，是中國南方的野生動物養殖場。

    美國《全國公共廣播電台》（National Public Radio，NPR）報導，中國政府為了讓農村脫貧，20年來力推讓農村人口捕捉豪豬、穿山甲等野生動物，再人工飼養以供食用的計畫。世衛調查團成員達斯札克（Peter Daszak）是動物學家，也是疾病生態學，特別是人畜共患病的專家，他向《美國全國公共廣播電台》指出，2016年，中國有1400萬人受僱於野生動物養殖場，產業規模則高達700億美元（約1.9兆台幣）。

    疫情爆發之後，中國政府宣布停止野生動物養殖場計畫，並且指示養殖場「處理」圈養的動物。對此，達斯札克解釋，這顯然是中國政府認為，這些養殖場是武漢肺炎病毒最可能的傳染路徑，先是從蝙蝠傳到動物，再從動物傳染給人。除此之外，病毒學專家也在坐擁許多野生動物養殖場的雲南，發現了與武漢肺炎病毒的基因相似度高達96％的蝙蝠病毒，而這些養殖場也圈養了可以攜帶冠狀病毒的動物，如麝香貓、穿山甲。

    達斯札克也指出，有證據表明，中國南方的野生動物養殖場是武漢華南海鮮市場的供貨源頭，而中國科學家也從在活體動物區的樣本裡發現活的武肺病毒。世衛調查團因此相信，中國的野生動物養殖場是蝙蝠和人類之間病毒傳播的最佳管道。而世衛的下一步，是釐清究竟是哪裡的養殖場，又是哪種動物，攜帶了武漢肺炎病毒。

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