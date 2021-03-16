60年來新發現！以色列考古團隊宣布發現新的死海古卷

以色列考古學家今宣布，再度在洞穴中發現新的聖經抄卷，為60年來首度死海古卷新發現。死海古卷示意圖，非本次發現碎片。（美聯社）

2021/03/16 17:09

〔即時新聞／綜合報導〕1947年於死海附近洞穴中所發現的「死海古卷」（Dead Sea Scrolls）被譽為20世紀最重要的考古發現，為目前世上最古老的希伯來舊約聖經抄本，以色列考古學家今宣布，再度在洞穴中發現新的聖經抄卷，為自上世紀60年代後相隔60多年再次發現新的死海古卷。

據《美聯社》報導，以色列考古學家16日宣布，發現了幾十片新的死海古卷碎片，這些碎片帶有聖經文字，該羊皮紙碎片是在一處名為「恐怖洞穴」（The Cave of Horror）的地方所發現，紙上希臘文載明關於《撒迦利亞書》、《那鴻書》內容，放射性碳鑑定這批新的死海古卷年代可追溯至公元2世紀。

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「恐怖洞穴」位於耶路撒冷以南的沙漠一處偏遠峽谷中，在1960年代在該洞穴發現40具人體骨骼而取名「恐怖洞穴」，洞穴內還發現希臘版的十二小雕像。

以色列考古學家研判，這些碎片是在公元132年至136年羅馬皇帝哈德良皇帝統治時，猶太人巴柯巴在猶太行省起義，羅馬重兵鎮壓，雙方戰事持續近3年，據載記載，有58萬猶太人被殺，50個設防城鎮及985條村被摧毀，也有眾多羅馬人戰死，這些死海古卷就在這段時間藏於山洞之中。

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