澤倫斯基籲軍援解禁 反攻俄境

針對俄羅斯重新揮軍哈爾科夫，烏克蘭總統澤倫斯基在展現捍衛決心之際，也呼籲西方多多援助防空系統和戰機。（法新社）

2024/05/19 05:30

盼美國協助定位俄境內目標

〔編譯孫宇青／綜合報導〕烏克蘭總統澤倫斯基十七日接受法新社專訪警告，俄羅斯近期進攻哈爾科夫州僅是第一波，後續可能還有更多攻勢，但烏軍的防空能力僅達到「我們所需的廿五％」，呼籲西方各國提供更多防空系統和先進戰機。他也強調，烏軍被禁止使用西方援助武器攻擊俄國領土，已成為俄軍「最大優勢」，請求西方各國解除這項限制，也盼美國協助烏軍定位俄國境內目標。

澤倫斯基坦言，烏軍的人員配置和士氣存在問題，武器和部隊數量經常處於劣勢，這使得俄軍在五月十日重新對烏國東北部哈爾科夫地區發動攻勢時取得更大進展，沿著東北邊境推進五至十公里，當地局勢目前已得到控制，但尚未穩定，在第一波攻勢後，可能還會有好幾波攻勢。法新社根據華府智庫「戰爭研究所」（ISW）數據推估，俄軍已推進超過二七八平方公里，是一年半以來最大進展。

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烏軍防空能力僅達所需四分之一

澤倫斯基說，俄軍知道攻擊哈爾科夫非常困難，因為烏軍擁有可以長期作戰的部隊，只要俄軍被阻止前進，就不會為了哈爾科夫犧牲數百萬人。此外，俄軍也不像入侵之初，擁有全面進攻首都基輔的兵力。

無法攻擊俄境 英美暗示可能鬆綁禁令

儘管對捍衛哈爾科夫信誓旦旦，但澤倫斯基也表示，烏軍的防空能力僅達到「我們所需的廿五％」，為了與俄軍「平起平坐」，烏軍需要一二○至一三○架F-16戰機或其他先進戰機。對於烏軍不得用西方援助武器襲擊俄國領土的限制，他也發出強烈批評，指俄軍可從領土向烏國發射任何武器，這是俄軍的最大優勢，烏軍卻無法用西方武器對俄國領土的武器系統做任何事情。據了解，英美等國近日暗示，可能鬆綁上述禁令。

針對法國總統馬克宏呼籲烏俄在巴黎夏季奧運期間停火，澤倫斯基也明確拒絕，稱此舉將為莫斯科帶來「優勢」，讓他們有時間調動部隊。他敦促中國參加下月十五、十六日由瑞士主辦的和平高峰會，稱中國對俄國有影響力，像中國這樣的全球角色參與峰會很重要。對於能否像朝鮮半島一樣建立停戰線，他則語帶保留說，「每個人都希望找到某種模式，讓戰爭更快結束」。

此外，美國及國防官員透露，基輔已要求拜登政府協助定位俄國境內目標，以便烏軍使用「自己的武器」進行打擊，同時也要求美國取消不得使用美援武器攻擊俄國境內目標的限制。俄國外交部先前曾警告，若美向烏提供長程飛彈，將是「跨越紅線」之舉，俄方將視美國為「衝突的直接一方」。如果美國同意烏國請求，將標誌著美方的重大政策轉變。

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