感動！2歲童巴斯光年掉機上 工作人員暖助「完成任務返家」

美國1名2歲男童戴維斯（Hagen Davis）與家人搭乘西南航空（Southwest Airlines）飛往德州，下機後發現麻吉巴斯光年不見蹤影，所幸後來在熱心的工作人員協助下，巴斯順利物歸原主。（圖翻攝自臉書粉專「Southwest Airlines」）

2021/03/16 14:02

〔即時新聞／綜合報導〕美國1名2歲男童戴維斯（Hagen Davis）與家人搭乘西南航空（Southwest Airlines）飛往德州，抵達後要上車時，戴維斯發現麻吉巴斯光年不見蹤影，不禁嚷嚷著「巴斯在哪」，所幸後來在熱心的工作人員協助下，巴斯順利物歸原主，對方的暖舉也讓戴維斯母親艾希莉（Ashley）直呼感動。

綜合外媒報導，艾希莉表示，注意到巴斯光年不見後，心想可能是掉在飛機上，但因班機已繼續飛往阿肯色州，即便回頭找也來不及。

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班機降落阿肯色州後，報導指出，西南航空1名工作人員傑森（Jason）於機上發現巴斯光年，所幸鞋底寫著戴維斯的名字，很快就找到人物歸原主。

報導提到，幾天後戴維斯收到1個手工裝飾的包裹，裡面不僅裝有巴斯光年，還附上1封信，描述巴斯光年在西南航空執行任務。信上寫道，「致指揮官，我很高興能在完成任務後返回你身邊。我之前在機場、航站探險，這裡有當時的冒險照片。這趟旅程帶給我諸多啟發，但我非常感謝能回到兄弟身邊」。

報導提及，艾希莉直言，傑森的善舉讓她感動不已，「身為1名母親，有個人即便不認識對方也願意伸出援手，這絕對是十分特別的」。

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