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    普通食鹽冒充紫竹鹽誆可抗武肺 中國傳銷騙局吸金1.7億

    中國劣質商販以普通食用鹽冒充紫竹鹽，宣稱具有抗疫效果，逾7300人被騙近1.7億台幣。（取自中新網）

    中國劣質商販以普通食用鹽冒充紫竹鹽，宣稱具有抗疫效果，逾7300人被騙近1.7億台幣。（取自中新網）

    2021/03/15 22:35

    〔國際新聞中心／綜合報導〕號稱「鹽中之王」的「紫竹鹽」，被中國劣質商販以普通食用鹽冒充，宣稱具有解毒、根治慢性疾病、預防武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）等多重功效。上海警方歷經3個月調查，偵破一起紫竹鹽傳銷騙局，涉案金額達4000多萬人民幣（約1.7億台幣）。

    中國媒體15日報導，上海警方偵破「玉川國際」組織、領導傳銷活動案，逮捕8名犯罪嫌疑人，查獲傳銷平台伺服器14個，在全中國各地累計發展，主要為中老年人的會員7300多人。

    警方發現，玉川國際對外宣傳的「神仙產品」，其實與普通食用鹽無異，主嫌馬某等人透過虛假包裝產品功效，吸引使用者以1200、3600及9900人民幣等不同價格，購買相應價值的「紫竹鹽」產品，獲得發展下線的資格後，採用「雙軌制」發展，根據不同層級享受不同比例的回報，據此實現會員規模的幾何級增長，層級已發展至89層。

    所謂「雙軌制」，就是每名用戶僅可發展2名下線會員，若發展第3名下線會員，則將其歸為前2名會員的下線會員，確保每層僅設2名下線會員。如此一來，該用戶發展第3名下線會員的收益將按照第2代客戶進行計算，以此實現發展下線的收益最大化，以及傳銷集團層級和規模的快速擴張。

    根據「百度百科」，被稱為「竹鹽精品」的紫竹鹽，是將純天然深海鹽裝入生長3年以上的新鮮滴露的青竹筒內，兩端以深山中4公尺以下的黃土封口，然後將裝滿竹鹽的竹筒放入特製的爐內，選擇特定方位，噴入松脂，用紅松木在攝氏1000到1500度高溫中，經9次煆燒後提煉出來的物質。竹鹽是純天然微量元素的寶庫，含有大量豐富的礦物質和微量元素鈉、鈣、矽、鉀、鎂、銅、鐵、鋅、硒等，依等級分為一烤、三烤、九烤，以九烤的品質最佳，而九烤竹鹽中最頂極的竹鹽便是紫竹鹽。

    中國商品造假事件層出不窮，連武肺疫苗也不例外。官方媒體披露，截至2月上旬，檢察機關共破獲20多起涉及武肺疫苗的相關犯罪，涉案情節包括以生理食鹽水或礦泉水製成假疫苗，甚至有人將假疫苗走私至境外。

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