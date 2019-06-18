「邊玩邊賺錢」攏係假？ WV公司違法多層次傳銷起訴

WV公司主打「邊玩邊賺錢」，吸引全球逾50萬人入會，宣傳影片中的遊客都會和「YOU SHOULD BE HERE」的藍色旗子合照。（記者黃捷翻攝WV公司官網宣傳影片）

2019-06-18 22:40

〔記者黃捷／台北報導〕知名旅遊傳銷公司「WorldVentures（簡稱WV）」，2015年5月間在台成立環宇全球公司，進攻台灣市場，標榜只要繳交低廉會費，就能夠「邊玩邊賺錢」，但環宇不僅曾被公平會開罰360萬元，如今更被台北地檢署查出違反多層次傳銷管理法，檢察官今起訴環宇公司及JONATHON、EDWARD兩位前後任負責人。

近年來有多部國外旅遊影片，影片中的人都高舉「YOU SHOULD BE HERE」的藍色旗子歡呼，這些正是WV公司的宣傳影片，標榜只要繳交會費，就能用超便宜價格出國遊玩，甚至還能一邊賺取紅利獎金，全球會員人數號稱50萬名。

WV公司於2015年5月間進攻台灣市場，成立分公司「環宇全球」，加入基本會員需繳8800元會費，每月再繳2000元月費，並向公平會報備多層次傳銷、向觀光局申請旅行業執照，但遭以「傳銷事業非旅行業」為由拒絕。

此外，許多民眾加入會員後發現，WV公司雖然強調公司產品為「娛樂活動」，但實際上卻是透過不斷招攬下線來維持收入，並分紅給上線，本質上與老鼠會極為相似，旅遊根本是個幌子，大多數會員結果都是賠錢，憤而向公平會檢舉。

公平會調查後，認為WV公司確實違反多層次傳銷管理法規定，去年6月27日裁處360萬元罰鍰，並移送北檢偵辦。

WV公司否認違法，辯稱有向中華民國多層次傳銷商業同業公會、、財團法人多層次傳銷保護基金會會員繳交年費及保護基金，是合法經營的公司，在台灣已有1300多名會員。

但檢察官認為，台灣目前法令限制傳銷業不能與旅遊業結合，而WV公司主要收入來源是「會費」，而非「產品」，涉嫌違反多層次傳銷管理法，遂將公司及前後任負責人起訴。

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