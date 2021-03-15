緬甸反中情緒爆發！ 中國：32家中資廠區被砸財損逾10億

緬甸抗議群眾將怒火轉向疑似背後支持軍政府政變的中國，14日多間中資工廠遭放火；中國駐緬甸大使館今（15）日指稱，有32家中資工廠受損，損失至少人民幣2.4億元（約台幣10.4億元）。（歐新社）

2021/03/15 19:07

〔即時新聞／綜合報導〕緬甸軍政府政變引發民眾示威浪潮，第一大城仰光萊達雅區（Hlaing Tharyar）的中資廠房14日遭不明人士縱火焚燒。中國駐緬甸大使館今（15）日證實，打砸事件共造成32家中資工廠受損，兩名中國員工受傷，財產損失至少2.4億人民幣（約10.4億元台幣）。

由於緬甸民眾普遍對中國的觀感不佳，軍方政變後有部分緬甸民眾質疑中國暗幫緬甸軍隊，導致反中情緒再升溫，昨也陸續傳出有多間中資企業遭破壞，多間廠房被縱火打砸，並傳出多名中方人員受傷，部分反華示威者更高喊：「中國企業滾！滾！」（Chinese business, Out! Out!）

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綜合中媒報導，對此，中國駐緬甸大使館今證實，截至今日中午，14日發生的緬甸仰光萊達雅工業區發生多家中資工廠遭不法分​​子打砸事件，共造成32家中資工廠受損，兩名中國員工受傷，無人死亡，粗估財產損失超過2.4億人民幣。

針對緬甸多間中資工廠遭放火，其中包括一間台資工廠，我外交部今表示，駐處已通報在緬甸台商，建議在工廠以緬甸文字標示為「台灣企業」及懸掛我國國旗，並向當地員工及附近居民說明為台灣工廠，避免外界混淆誤判。

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