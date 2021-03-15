緬甸反中情緒爆發！ 中國：32家中資廠區被砸財損逾10億
〔即時新聞／綜合報導〕緬甸軍政府政變引發民眾示威浪潮，第一大城仰光萊達雅區（Hlaing Tharyar）的中資廠房14日遭不明人士縱火焚燒。中國駐緬甸大使館今（15）日證實，打砸事件共造成32家中資工廠受損，兩名中國員工受傷，財產損失至少2.4億人民幣（約10.4億元台幣）。
由於緬甸民眾普遍對中國的觀感不佳，軍方政變後有部分緬甸民眾質疑中國暗幫緬甸軍隊，導致反中情緒再升溫，昨也陸續傳出有多間中資企業遭破壞，多間廠房被縱火打砸，並傳出多名中方人員受傷，部分反華示威者更高喊：「中國企業滾！滾！」（Chinese business, Out! Out!）
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綜合中媒報導，對此，中國駐緬甸大使館今證實，截至今日中午，14日發生的緬甸仰光萊達雅工業區發生多家中資工廠遭不法分子打砸事件，共造成32家中資工廠受損，兩名中國員工受傷，無人死亡，粗估財產損失超過2.4億人民幣。
針對緬甸多間中資工廠遭放火，其中包括一間台資工廠，我外交部今表示，駐處已通報在緬甸台商，建議在工廠以緬甸文字標示為「台灣企業」及懸掛我國國旗，並向當地員工及附近居民說明為台灣工廠，避免外界混淆誤判。