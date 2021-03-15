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    緬甸反華升溫 傳逾20家中資企業遭打砸縱火

    緬甸軍政府政變引發民眾示威浪潮，昨除再傳出有多人死傷，當地也因反華情緒升溫，傳出有多間中資工廠遭破壞縱火。（歐新社）

    緬甸軍政府政變引發民眾示威浪潮，昨除再傳出有多人死傷，當地也因反華情緒升溫，傳出有多間中資工廠遭破壞縱火。（歐新社）

    2021/03/15 07:45

    〔即時新聞／綜合報導〕緬甸軍政府政變引發民眾示威浪潮，昨除再傳出有多人死傷，當地也因反華情緒升溫，傳出有多間中資工廠遭破壞縱火，有媒體引述在當地的華人指出，目前已知有超過20家企業遭到破壞，且情況還在持續惡化。據悉，除了中資工廠，目前也傳出有一間台資工廠也遭波及。

    緬甸自2月爆發軍事政變以來，反軍事政變示威浪潮持續惡化，昨再傳出有至少39名示威者在軍警鎮壓中被殺害。不過與此同時，疑似部分緬甸民眾質疑中國暗中幫助緬甸軍隊，導致反中情緒再升溫，昨也陸續傳出有多間中資企業遭破壞，多間廠房被縱火打砸，並傳出多名中方人員受傷，部分反華示威者更高喊「中國企業，出去！出去！」（Chinese business, Out! Out!）的口號。

    據《香港經濟日報》報導指出，當地傳出已有至少10餘家工廠受害，其中多為中資或中緬合資企業，工廠類型主要則是以服裝加工廠、服裝輔料廠和配套設備廠。報導也引述在緬甸從事紡織行業的華人指出，目前持續有更多中資企業反映受害，目前已知有超過20家企業受害，且情況還在持續蔓延、惡化。中國駐緬甸大使館昨則出面譴責暴力行為。

    緬甸自2月爆發軍事政變以來，反軍事政變示威浪潮持續惡化，昨再傳出有至少39名示威者在軍警鎮壓中被殺害。（法新社）

    緬甸自2月爆發軍事政變以來，反軍事政變示威浪潮持續惡化，昨再傳出有至少39名示威者在軍警鎮壓中被殺害。（法新社）

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