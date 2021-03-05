緬青示威打不退 軍政府頭疼

緬甸反軍事政變示威至今已造成五十四名平民喪生。圖為三日蒙育瓦鎮抗議集會，警察將一名示威者的遺體搬離。（路透）

2021/03/05 05:30

已54人遭軍警殺害 1700人被逮

〔編譯茅毅／綜合報導〕緬甸示威者四日繼續走上街頭，抗議自二月一日以來，軍方推翻國務資政翁山蘇姬領導的民選政府，無懼三月三日造成至少卅八人喪生的單日最血腥鎮壓。聯合國「緬甸事務特使」柏其納（Christine Schraner Burgener）三日透露，緬甸軍方向她表示，他們不害怕國際重新施加制裁，但「非常驚訝」軍事統治竟遭遇年輕人的強力反抗。

四日的抗議遊行在最大城仰光的至少三個區域進行，警方為驅散示威者而再次動武。第二大城曼德勒（又稱瓦城）的抗議活動也未停歇。四日上午，五架戰鬥機組成的編隊飛越曼德勒上空，似乎是恐嚇性的武力展示。

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19歲女大生中彈亡 眾人送葬

根據聯合國人權事務高級專員公署統計，目前累計至少五十四名平民遭軍警殺害，超過一千七百人被捕。曼德勒一名十九歲的華裔女大生鄧加希（Deng Jia Xi）三日在示威活動中，頭部中彈身亡，罹難時身穿寫有「Everything will be OK」（一切都會好轉的）英文句子的Ｔ恤。「臉書」上許多哀悼文章稱她為「天使」。抗議人士四日騎機車、豎象徵抗爭的三指手勢為她送葬。

根據聯合國緬甸事務特使柏其納表示，她每天都和遭剝奪身分的緬甸國會議員談話，並與武裝部隊副總司令索溫談過幾次，最近一次是二月十五日。柏其納說，她曾向緬甸軍頭警告，可能會招致國際「非常強力」的制裁。但軍頭們稱，對國際制裁早就「習以為常」，「過去就挺過來了」。對於她警告緬甸將因此遭國際孤立，軍方則回以「我們必須學著與只有為數不多的（國際）友人走下去」。

軍頭不怕制裁 年輕人不怕鎮壓

緬甸人民過去在一九八八、二○○七及○八年起義後，皆遭遇暴力的軍事鎮壓。軍方因此不諱言地對柏其納說，他們原本打算藉由恫嚇、抓捕人民，使他們因害怕而不敢走上街頭。然後再次奪回控制權，民眾將漸漸習慣於既成事實，一切如常。但她說，「我想軍方非常訝異這次竟然行不通」，由過去十年生活在自由的年輕人主導的示威，「非常有組織，也非常堅定，不要讓國家重回過去的獨裁和孤立。」

柏其納說，一天會接到來自緬甸人民約兩千則訊息，其中許多亟於見到國際社會對緬甸情勢的因應作為。她研判，軍方的如意算盤是透過調查翁山蘇姬領導的「全國民主聯盟」（ＮＬＤ）成員及領導高層，證明他們犯下像選舉舞弊、叛國或和外國人勾結等罪，好將他們打入大牢。接著ＮＬＤ將遭查禁，軍方將舉行新選舉，欲贏得選舉後能夠繼續把持權力。

曼德勒示威者4日舉著鄧加希的海報為她送葬。（路透、美聯社）

曼德勒示威者4日舉著鄧加希的海報為她送葬，許多年輕人豎3指表達抗爭。（路透、美聯社）

緬甸警方3日開火驅散曼德勒街頭抗議群眾，華裔女大生鄧加希（圖左下）當場頭部中槍身亡。（路透）

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