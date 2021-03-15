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    涉詆毀中印衝突陣亡共軍 地產商潘石屹之子潘瑞遭警追捕

    中國知名地產商潘石屹（見圖）之子潘瑞去年6月在微博留言指解放軍在中印衝突中「至少一個營地被活埋」，被指涉嫌詆毀戍邊官兵。（彭博）

    中國知名地產商潘石屹（見圖）之子潘瑞去年6月在微博留言指解放軍在中印衝突中「至少一個營地被活埋」，被指涉嫌詆毀戍邊官兵。（彭博）

    2021/03/15 17:10

    〔中央社〕北京警方今天發布通報，敦促中國知名地產商潘石屹之子潘瑞儘快回國接受調查處理，原因是潘瑞去年6月在微博留言指解放軍在中印衝突中「至少一個營地被活埋」，被指涉嫌詆毀戍邊官兵。

    綜合陸媒澎湃新聞、香港01今天報導，北京市海淀公安分局在通報中指出，「近期，傳媒報導捍衛國土戍邊官兵的英雄事蹟後，有群眾向警方舉報，一微博用戶曾於2020年6月23日在他人微博評論區發表造謠詆毀英雄烈士的言論，造成惡劣社會影響」。

    通報說，經調查核實，這名微博用戶潘某（男，30 歲）於2020年2月2日離開北京出境後一直在境外。海淀公安分局目前「已依法對潘某刑事拘留，並對其開展追逃」。警方敦促他儘快回國接受調查處理。

    據報導，2020年6月23日，潘瑞在微博留言稱解放軍「至少一個營地被活埋」、「沒有機會被天葬了」。

    海淀公安分局表示，對於侮辱、誹謗或以其他方式侵害英雄烈士的名譽、榮譽，損害社會公共利益的行為，警方將依法堅決予以打擊。

    微博「@央視新聞」也評論說，「冒犯英烈就是與正義為敵，與法律為敵，與人民為敵…法網恢恢疏而不漏，逃得了一時逃不了一世！」

    資料顯示，潘瑞是潘石屹與第一任妻子之子。他的微博目前已被封鎖。

    中印兩軍去年6月在邊境地區爆發流血衝突。8個月後，中共「解放軍報」今年2月下旬首度披露，邊防團團長祁發寶在事件受重傷，並有4名官兵陣亡。

    此後，接連有中國網民因「詆毀解放軍官兵」被拘。

    中國「英雄烈士保護法」規定，褻瀆、否定英雄烈士事蹟和精神，宣揚、美化侵略戰爭和侵略行為，尋釁滋事，擾亂公共秩序，構成違反治安管理行為的，由公安機關依法給予治安管理處罰；構成犯罪的，依法追究刑事責任。

    此前，中國公安部新聞中心、公安部治安管理局也曾引述英烈保護法法條，對網民相關行為作出警告。

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