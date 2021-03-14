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    軍事動態》F-15戰機改裝費爆增3倍 日美防長會談將協商

    日美防長將對F-15戰機改裝費用展開協商。（法新社）

    日美防長將對F-15戰機改裝費用展開協商。（法新社）

    2021/03/14 11:15

    〔即時新聞／綜合報導〕日本航空自衛隊的F-15戰機將進行可搭載遠程巡弋飛彈的現代化改裝工程，不過目前傳出美方開價過高，高出日方預設金額3倍之多，防衛省相關人士透露，防衛大臣岸信夫將於16日美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）訪日時針對此事展開協調。

    根據日本《共同社》報導，日本政府在2018年制定的《中期防衛力整備計劃》中寫明，為了讓F-15戰機可以搭載聯合空對地距外飛彈（JASSM）與新型遠程反艦飛彈（LRASM）、更新電子戰裝備等，將改裝20架F-15戰機，力求最後可以改裝至70架。

    針對F-15戰機改裝費用，美方索價2400億日圓（約新台幣616億），比起日方設定的800億日圓（約新台幣205億）高出3倍。防衛省人士透露，改裝費用增加的主因是電子戰裝備的零件短缺，美國廠商沒有庫存，需要新設生產線才導致費用增加。

    由於F-15戰機改裝費用增加，日本政府放棄在2021年度預算案中列入相關經費，改為申請2022年度預算案，日美雙方也對此持續展開協商，不過若是日美防長會談也無法取得進展，被視為南西諸島防衛核心的F-15改裝項目將出現變數。

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