中國貪官劉國強、李偉「幾大罪狀」曝光！慘被提起公訴

劉國強犯4大罪狀，包含買官被騙、收受禮金、公車私用、違規發補助等，被提起公訴。（圖擷取自微博）

2021/03/13 11:40

〔即時新聞／綜合報導〕中國遼寧省政協前黨組副書記、副主席劉國強先前遭中共中央紀律檢查委員會列出4大罪狀，包含買官被騙、收受禮金、公車私用、違規發補助等，構成嚴重職務違法並涉嫌受賄犯罪，不僅慘遭開除黨籍，更在近日被提起公訴，同一時間，犯5大罪狀的北京市政協前副主席李偉亦被提起公訴。

綜合中媒報導，中共中央紀律檢查委員細列劉國強4大罪狀，其一，毫無規矩意識，盲目聽信「政治騙子」，花費巨資跑官買官被騙，處心積慮對抗組織審查；其二，違反中央八項規定精神，違規收受禮金，接受可能影響公正執行公務的宴請；其三，以明顯低於市場的價格購買房產，公車私用；其四，違規決定使用技改貼息資金發放定額補助，造成國家財產重大損失，違反保密規定，總結「毫無道德底線，毫無紀法觀念」。

請繼續往下閱讀...

報導提到，因劉國強違法行為在中國共產黨全國代表大會第18次、19次後仍不收斂、不收手，因此性質嚴重，影響惡劣，依據相關規定開除黨籍，取消相關待遇，終止其遼寧省第十二次黨代會代表資格，收繳其違紀違法所得，將其移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物一併移送。

報導提到，中國最高檢官網於昨（12日）公布，該案近日由國家監察委員會調查終結，經最高人民檢察院指定，由天津市人民檢察院第一分院審查起訴，天津市人民檢察院第一分院已向天津市第一中級人民法院提起公訴。

另外，同一時間，天津檢察機關也依法對北京市政協前副主席李偉涉嫌受賄案提起公訴，李偉所犯6大罪狀包含接受可能影響公正執行公務的宴請，不按規定報告個人有關事項，違規收受禮品、禮金，違規從事營利活動，擁有非上市公司股份，利用職務之便為他人在房地產開發建設與消防工程審核驗收等方面謀取利益，並非法收受巨額財物。

李偉犯6大罪狀，包含接受不當宴請、不按規定報告事項、收受禮金、違規營利、擁有非上市公司股份、利用職務之便為他人在房地產開發建設與消防工程審核驗收等方面謀取利益等，被提起公訴。（圖擷取自微博）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法