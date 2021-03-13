為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    中國貪官劉國強、李偉「幾大罪狀」曝光！慘被提起公訴

    劉國強犯4大罪狀，包含買官被騙、收受禮金、公車私用、違規發補助等，被提起公訴。（圖擷取自微博）

    劉國強犯4大罪狀，包含買官被騙、收受禮金、公車私用、違規發補助等，被提起公訴。（圖擷取自微博）

    2021/03/13 11:40

    〔即時新聞／綜合報導〕中國遼寧省政協前黨組副書記、副主席劉國強先前遭中共中央紀律檢查委員會列出4大罪狀，包含買官被騙、收受禮金、公車私用、違規發補助等，構成嚴重職務違法並涉嫌受賄犯罪，不僅慘遭開除黨籍，更在近日被提起公訴，同一時間，犯5大罪狀的北京市政協前副主席李偉亦被提起公訴。

    綜合中媒報導，中共中央紀律檢查委員細列劉國強4大罪狀，其一，毫無規矩意識，盲目聽信「政治騙子」，花費巨資跑官買官被騙，處心積慮對抗組織審查；其二，違反中央八項規定精神，違規收受禮金，接受可能影響公正執行公務的宴請；其三，以明顯低於市場的價格購買房產，公車私用；其四，違規決定使用技改貼息資金發放定額補助，造成國家財產重大損失，違反保密規定，總結「毫無道德底線，毫無紀法觀念」。

    報導提到，因劉國強違法行為在中國共產黨全國代表大會第18次、19次後仍不收斂、不收手，因此性質嚴重，影響惡劣，依據相關規定開除黨籍，取消相關待遇，終止其遼寧省第十二次黨代會代表資格，收繳其違紀違法所得，將其移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物一併移送。

    報導提到，中國最高檢官網於昨（12日）公布，該案近日由國家監察委員會調查終結，經最高人民檢察院指定，由天津市人民檢察院第一分院審查起訴，天津市人民檢察院第一分院已向天津市第一中級人民法院提起公訴。

    另外，同一時間，天津檢察機關也依法對北京市政協前副主席李偉涉嫌受賄案提起公訴，李偉所犯6大罪狀包含接受可能影響公正執行公務的宴請，不按規定報告個人有關事項，違規收受禮品、禮金，違規從事營利活動，擁有非上市公司股份，利用職務之便為他人在房地產開發建設與消防工程審核驗收等方面謀取利益，並非法收受巨額財物。

    李偉犯6大罪狀，包含接受不當宴請、不按規定報告事項、收受禮金、違規營利、擁有非上市公司股份、利用職務之便為他人在房地產開發建設與消防工程審核驗收等方面謀取利益等，被提起公訴。（圖擷取自微博）

    李偉犯6大罪狀，包含接受不當宴請、不按規定報告事項、收受禮金、違規營利、擁有非上市公司股份、利用職務之便為他人在房地產開發建設與消防工程審核驗收等方面謀取利益等，被提起公訴。（圖擷取自微博）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    玻璃心碎！NASA把台灣列為國家 中國網民氣瘋揚言抵制
    2021/03/13 10:46

    玻璃心碎！NASA把台灣列為國家 中國網民氣瘋揚言抵制
    習嗆備戰維護國家主權 德防長稱困擾：必要時將反對中國
    2021/03/13 10:10

    習嗆備戰維護國家主權 德防長稱困擾：必要時將反對中國

    宏普建設再佔中央公園首排席次
    國際奧會供中國疫苗 陳時中：我國選手會在台灣接種
    2021/03/13 09:38

    國際奧會供中國疫苗 陳時中：我國選手會在台灣接種
    拜登擴大限制廠商向華為供貨 趙立堅跳腳：美國不可靠
    2021/03/13 08:58

    拜登擴大限制廠商向華為供貨 趙立堅跳腳：美國不可靠

    台股基金好威 千里良馬就選這檔
    國際今日熱門
    動用燒私處、拍裸照等變態手段 中國警察身分曝光了
    2021/03/12 14:38

    動用燒私處、拍裸照等變態手段 中國警察身分曝光了

    軍情動態》俄軍接收8輛T-90M主力戰車 配備多重電光瞄準系統
    2021/03/12 13:07

    軍情動態》俄軍接收8輛T-90M主力戰車 配備多重電光瞄準系統

    軍情動態》美軍接收首架F-15EX戰機 可攜高超音速武器
    2021/03/12 14:21

    軍情動態》美軍接收首架F-15EX戰機 可攜高超音速武器

    台灣鳳梨登日童營養午餐 愛媛縣松山市擬採用
    2021/03/12 18:21

    台灣鳳梨登日童營養午餐 愛媛縣松山市擬採用

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播