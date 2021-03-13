玻璃心碎！NASA把台灣列為國家 中國網民氣瘋揚言抵制

美國航太總署（NASA）發起的「送你的名字上火星」活動，將台灣列作國家，讓中國網友氣瘋，知名博主更是揚言抵制，但NASA目前仍未受到影響，未做更動。（翻攝自NASA）

2021/03/13 10:46

〔即時新聞／綜合報導〕美國航太總署（NASA）發起的「送你的名字上火星」活動，將台灣列為國家，讓中國網友氣瘋，知名博主更是揚言抵制，但NASA目前未受到影響，未做更動。

NASA在2019年時發起「把你的名字送上火星」活動，只要到NASA網站登記，報名成功的「旅客」，NASA會將名字蝕刻至矽晶片，名字就可以在去年7月30日隨著火星探測器一起發射出去，跟隨NASA一起上太空，台灣有2萬2167人報名參加。

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近日NASA再度推出相關登記活動，準備下一次送上火星的名單，不過其中台灣被明確列為「國家」（Country），而香港、澳門則有特別加註為中國特別行政區，這樣的狀況，又碰碎許多中國網友的玻璃心。

微博知名博主「NASA超話」的主持人去年7月就曾發出「嚴正聲明」，聲稱「NASA火星票申請頁面將我國台灣地區單獨列為獨立國家，這是嚴重的割裂中國的行為」，因此表示強烈譴責，稱「對於任何企圖以科學名義侮辱、威脅和分裂祖國利益的行為，NASA超話將堅決反對」。當時該聲明強調，將不再傳播相關有關NASA火星票申請活動，揚言抵制。

由於近日火星票申請再度炒得火熱，「NASA超話」以及一些博主又再次出面表態抵制，中國媒體更是大肆報導，各媒體皆以「NASA活動『把台灣列為國家』，微博網友怒了」的標題，來傳達中國網友怒火，但目前查看申請頁面，NASA並不受影響，台灣依然被列為國家。

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