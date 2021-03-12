為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    武漢肺炎》全球逾1億1852萬例確診 263萬多人病亡

    圖為12日印度孟買警察接種武肺疫苗。（歐新社）

    圖為12日印度孟買警察接種武肺疫苗。（歐新社）

    2021/03/12 23:48

    〔中央社〕法新社彙整官方數據顯示，截至格林威治標準時間12日11時（台灣12日晚間7時），全球至少263萬768人死於2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎），至少1億1852萬7720例確診。

    疫情從2019年12月在中國爆發，迄今絕大多數感染者都已康復。但有些人在痊癒後數週甚至數個月內，仍持續感受到症狀。

    上述數據是依據各國衛生當局每天提供的統計，不包括俄羅斯、西班牙和英國等3國的統計單位其後提出的重新估算數據，且數據只是實際染疫總數的一部分，因為許多輕症或無症狀患者一直未被檢測出。

    全球11日通報新增9862人病歿、47萬9258起確診病例。根據通報數據，新增病歿人數最多國家依序為巴西（2233死）、美國（1557死）與墨西哥（654死）。

    美國仍是疫情最嚴重國家，累計53萬821人病故、2928萬6142例確診。

    其他疫情嚴重國家還包括巴西（27萬2889人喪生、1127萬7717例確診）、墨西哥（19萬3142人喪生、215萬1028例確診）、印度（15萬8306人喪生、1130萬8846 例確診）及英國（12萬5168人喪生、424萬1677例確診）。

    依照染疫死亡人數占人口比例，捷克是死亡率最高國家，每10萬人就有214人染疫喪命；接下來依序為比利時（193人）、斯洛維尼亞（191人）、英國（184人）及蒙特內哥羅（177人）。

    從區域來看，歐洲累計88萬9491死、3942萬7638例確診；拉丁美洲和加勒比海地區累計71萬971死、2249萬1564例確診；美國和加拿大共計55萬3156死、3018萬4807例確診。

    亞洲共計26萬1722死、1652萬5363例確診；中東地區共計10萬7463死、585萬8394例確診；非洲共計10萬7007死、400萬6896例確診；大洋洲共計958死、3萬3066例確診。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    香港71宗疫苗接種異常案例 69宗與中國科興疫苗有關
    2021/03/12 23:12

    香港71宗疫苗接種異常案例 69宗與中國科興疫苗有關
    武漢肺炎》有的國家特別多！ 奧地利總理爆料疫苗有秘密合約
    2021/03/12 22:24

    武漢肺炎》有的國家特別多！ 奧地利總理爆料疫苗有秘密合約

    未來不一樣 信義房屋新廣告再掀熱議
    武肺疫情影響 世展會：每月近百兒少被停止資助
    2021/03/12 21:13

    武肺疫情影響 世展會：每月近百兒少被停止資助
    國際今日熱門
    華春瑩發文慰問311卻暗酸日本？ 中國網民嗨翻
    2021/03/12 00:51

    華春瑩發文慰問311卻暗酸日本？ 中國網民嗨翻

    SpaceX獵鷹9號成功升空 「星鏈」衛星送上太空
    2021/03/12 06:00

    SpaceX獵鷹9號成功升空 「星鏈」衛星送上太空 影片

    影片曝光！ 西裝男猥褻女童 女住戶伸手一指秒留鐵證
    2021/03/12 00:44

    影片曝光！ 西裝男猥褻女童 女住戶伸手一指秒留鐵證 影片

    抗議者持續被殺！緬甸民眾痛罵中國「SHAME ON YOU」！
    2021/03/12 08:32

    抗議者持續被殺！緬甸民眾痛罵中國「SHAME ON YOU」！

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播