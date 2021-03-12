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    武漢肺炎》有的國家特別多！ 奧地利總理爆料疫苗有秘密合約

    奧地利總理庫爾茨宣稱，某些歐盟國家為繞過歐盟的疫苗分配規則，私下與製藥公司達成疫苗合約。（美聯社資料照）

    奧地利總理庫爾茨宣稱，某些歐盟國家為繞過歐盟的疫苗分配規則，私下與製藥公司達成疫苗合約。（美聯社資料照）

    2021/03/12 22:24

    〔即時新聞／綜合報導〕奧地利總理庫爾茨（Sebastian Kurz）今日「暗示」一些歐洲國家可能與疫苗公司私下簽訂了疫苗供應的秘密合約，以規避歐盟訂定的「按人口分配疫苗量」原則。

    《法新社》報導，庫爾茨表示，他在比較歐盟成員國之間的疫苗總採購量之後發現，很顯然地「疫苗配給量不符合人口比例分配系統」。庫爾茨稱，「有線索指出，某些成員國與製藥公司在一個被稱為「巴剎」（bazaars，波斯語中的集市）的地點敲定了疫苗的附加協議。」

    他舉例，「馬爾他在7月底前，會收到比保加利亞人口分配劑量多3倍的疫苗量。」、「荷蘭在6月底前不只按人口分配到的疫苗會比德國多，數量還幾乎是克羅埃西亞的2倍。」

    庫爾茨因此批評，「這明顯有違歐盟的政治願景。」

    而歐盟則試圖淡化庫爾茨指控的幕後交易。歐盟發言人戴基士馬克（Stefan de Keersmaecker）說「一些國家可能會要求變動分配疫苗的數量，這件事在成員國之間早已經過討論。」、「而根據討論的結果，就會與疫苗公司達成新的供應約定，所以這種情況是有可能發生的。」

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