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    輝瑞疫苗預防武肺無症狀感染達94％ 優於先前數據

    奧地利工作人員準備輝瑞／BioNTech的新型冠狀病毒疫苗。（法新社）

    奧地利工作人員準備輝瑞／BioNTech的新型冠狀病毒疫苗。（法新社）

    2021/03/11 22:22

    〔編譯管淑平／綜合報導〕美國輝瑞公司（Pfizer）與德國生物新技術公司（BioNTech）11日表示，根據以色列實際施打疫苗後的數據，這兩家公司合作開發生產的武漢肺炎（新型冠狀病毒病，Covid-19）疫苗的保護力比先前所知道的還要好，而且對無症狀感染的預防效果也超過9成。

    以色列自1月17日到3月6日為止的全國接種數據，輝瑞／BioNTech疫苗預防無症狀感染的效果達到94%，意味著該疫苗可能可顯著降低傳染率；針對有症狀感染的預防效果達97%。

    先前分析去年12月20日到今年2月1日為止的實際施打疫苗數據，輝瑞／BioNTech疫苗對有症狀、無症狀感染的預防力分別為94%、92%。

    輝瑞與BioNTech公司在聲明中說，在世界衛生組織（WHO）宣佈新型冠狀病毒全球大流行滿1年、以及各國正推進其疫苗接種行動之際，「這份全面性的實際施打效果證據．．．對世界各國來說都具有重要性」。

    以色列自去年12月展開的全國疫苗接種計畫，是全世界進展最快的，迄今全國約900萬人口中，已有40%、約360萬人接種完成兩劑的輝瑞／BioNTech疫苗；約500萬人接種了一劑。

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