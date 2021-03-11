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    研究：童年玩5分鐘造型苗條洋娃娃 影響女性自我認同至成年

    最新研究顯示，女孩在兒童時期把玩的洋娃娃造型愈苗條，她對自身形象將愈不滿意，可能在後續過度追求瘦身的過程中，導致生理與心理方面的問題。（歐新社）

    最新研究顯示，女孩在兒童時期把玩的洋娃娃造型愈苗條，她對自身形象將愈不滿意，可能在後續過度追求瘦身的過程中，導致生理與心理方面的問題。（歐新社）

    2021/03/11 14:14

    〔即時新聞／綜合報導〕越來越多人注意到，女性在成長階段的自我身體形象認知將影響心智健康，最新研究顯示，女孩在兒童時期把玩的洋娃娃造型愈苗條，她對自身形象將愈不滿意，可能在後續過度追求瘦身的過程中，導致生理與心理方面的問題。

    根據《CNN》報導，今日發表在《身體意象》雜誌的研究中，英國達勒姆大學心理學系布特羅伊德教授（Lynda Boothroyd）帶領的團隊發現，青春期前女童玩的洋娃娃造型，與她對自身形象的滿意程度有關聯，影響期間可能持續到青春期或成年。

    這次實驗針對30名5至9歲的女童進行，研究人員先記錄受試者的理想身材與體重，接著分組發放兩種不同的玩具給她們把玩，其中實驗組是身材苗條的洋娃娃，對照組則是身材比例較接近兒童的可愛風娃娃，在她們把玩5分鐘後，再次記錄其理想身材與體重。

    結果顯示，在玩了苗條的洋娃娃5分鐘後，女童的理想自我體重顯著降低，理想身材也更加苗條，至於把玩可愛風玩偶時，上述兩項並未出現明顯變化。

    研究人員進一步對受試者實施進階實驗，在部分女童把玩苗條洋娃娃後，替換給予造型較偏向兒童的可愛玩具，結果表明，即使後續玩了身材較接近兒童比例的玩具，也無法抵銷她們此前把玩苗條娃娃時受到的負面影響。

    布特羅伊德教授指出，實驗結果表明，年輕女孩若接觸過度描繪女性苗條身材等身體形象的素材，即使只要短短數分鐘，就有可能對她產生相當大的影響，這個影響可能持續到青春期，甚至成年，同時很有可能導致生、心理健康出狀況。

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