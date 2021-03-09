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    感動無數人！擺攤賣檸檬水自籌錢 美7歲童手術成功

    美國阿拉巴馬州1名7歲女童史考特（Liza Scott）自己擺攤籌手術費。（圖翻攝自臉書粉專「Her Crumbs His Cross - elizabeth scott」）

    美國阿拉巴馬州1名7歲女童史考特（Liza Scott）自己擺攤籌手術費。（圖翻攝自臉書粉專「Her Crumbs His Cross - elizabeth scott」）

    2021/03/09 13:09

    〔即時新聞／綜合報導〕美國阿拉巴馬州1名7歲女童史考特（Liza Scott）為了存錢買玩具、鞋子，去年起於母親伊莉莎白（Elizabeth）的麵包店，擺攤賣起1杯25美分（約新台幣7元）的檸檬水，未料近日自己需動腦部手術，但部分負擔保險未給付，決定將賺來的錢轉為支付醫藥費，消息曝光後不少民眾大為感動，紛紛前往消費，短短幾天內籌到1萬2000美金（約新台幣34萬元），另於網路上募得至少37萬美金（約新台幣1049萬元）。外媒報導，史考特手術很成功，目前已甦醒。

    綜合外媒報導，伊莉莎白表示，女兒之前持續癲癇發作，上個月醫師判定與腦動靜脈畸形有關，需要動手術，若不治療可能導致中風或衍生其他問題。貼心的史考特知道後，決定也要出份力，幫忙負擔手術費，「我告訴她，你不必這樣做，即便我是單親媽媽，仍會盡力照顧自己的孩子，不過女兒喜歡參與其中，也是她目前可以做的事」。

    雖然伊莉莎白與父親經營1家麵包店，也有不錯的保險，但賺錢的速度似遠不及花錢，「光是搭救護車、待在醫院1週的錢，就比我的月薪還多，而且還不包含旅程、手術花費」，所以決定上網發文募款求援。據募款網站所示，至今累計逾7200人捐款、37萬7938美金。

    史考特指出，她很享受經營自己的攤位，自己做檸檬水，然後客人把錢放進大罐子，「這比乞討更棒」，並稱正在努力練習不要想太多，「我並不擔心，但我很害怕」。據悉，史考特的小攤子數天內就進帳逾1萬2000美金，其中善心捐款佔多數。

    臉書粉專「Her Crumbs His Cross - elizabeth scott」發文提到，今天是史考特接受手術的日子，並報平安手術成功，史考特正在加護病房恢復當中，意識清楚能說話，還想喝草莓奶昔，之後會轉到普通病房，文末也感謝外界所有有形、無形的支援，「沒有你，我們無法度過難關」。

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