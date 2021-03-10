解放軍「英烈不容詆毀」！ 「辣筆小球」案寫入中國最高檢報告

央視上月播出中國網紅「辣筆小球」仇子明對著鏡頭懺悔的畫面，他出鏡道歉說「我這樣的行為，可以說是一種良知泯滅的行為。我對此也非常地自責，非常地懊悔。」（翻攝央視）

2021/03/10 15:11

〔記者陳鈺馥／台北報導〕中國全國人大今日上午舉行代表小組會議，審議最高人民法院工作報告和最高人民檢察院工作報告。中國百萬網紅「辣筆小球」上月發文嘲諷去年6月中印邊境軍事衝突中，存活下來解放軍邊防團長祁發寶是因「官比較大」，人被逮捕，檢控「毀謗英雄官兵」及登上央視道歉後，該案被寫進最高人民檢察院工作報告。

據悉，中共解放軍報今年2月釋出中印邊境軍事衝突畫面，中國主流媒體及網友一面倒支持「為國犧牲」的4名解放軍人。但一名曾任記者、微博帳號有逾200萬粉絲的「辣筆小球」仇子明，今年2月19日發文嘲諷解放軍，引發中共強烈不滿。

請繼續往下閱讀...

仇子明發文點破，「最大的官，團長活了下來，這個團長的個性肯定是『飛將+脫兔+神機+血路+強運』」、「犧牲的4位是為營救而立功，連去救人的都犧牲了，那肯定有沒救出來的啊，說明陣亡的不僅僅只有4人」。

事後，仇子明因「詆毀英雄官兵」遭到逮捕，央視上月更公布他對著鏡頭懺悔的畫面，出鏡道歉說「我這樣的行為，可以說是一種良知泯滅的行為。我對此也非常地自責，非常地懊悔。」

最高人民檢察院工作報告指出，「辣筆小球」惡意詆毀貶損衛國戍邊英雄官兵，江蘇檢察機關迅速介入，依法適用今年3月1日起施行的刑法修正案（十一），首次以涉嫌侵害英雄烈士名譽、榮譽罪批准逮捕，並在軍事檢察機關支持配合下，開展公益訴訟調查。

中國官媒新華網報導則稱，這起適用法律新規定辦理的案件，是在最高檢直接指導下相關領域「第一案」。該案的辦理鮮明地向社會傳遞「英烈不容詆毀、法律不容挑釁」的強烈信號。

針對中國「刑法」修正案可溯及既往追訴犯罪，南台科技大學財經法律研究所所長羅承宗今接受本報訪問表示，文明國家的刑事法原則，是依據行為時有的法律規範。有的國家用「未來法律去管現在行為」，人民就不知要遵守的法律界限在哪，這已經嚴重背離近代文明國家的刑事法原則。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法