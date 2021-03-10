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    慟！內戰10年 紅十字會調查：近50％敘利亞人有親友喪命

    紅十字國際委員會（ICRC）今天（10日）公佈報告指出，敘利亞近10年來的內戰導致青年人口付出極大代價，將近有50%的受調查者失去了親朋好友。（路透）

    紅十字國際委員會（ICRC）今天（10日）公佈報告指出，敘利亞近10年來的內戰導致青年人口付出極大代價，將近有50%的受調查者失去了親朋好友。（路透）

    2021/03/10 14:32

    〔即時新聞／綜合報導〕紅十字國際委員會（ICRC）先前針對住在敘利亞或是流亡德國、黎巴嫩等國的1400名敘利亞人進行調查，並在今天（10日）公佈報告指，敘利亞近10年來的內戰致使部分青年人口失去了手腳，遭受沉痛的個人損失，失去了好友，甚至失去了至親，如今他們仍得面對重建破碎家園的挑戰。

    據《路透》報導，這份調查顯示，敘利亞內戰造成數十萬人喪生，數百萬人無家可歸，而學校與醫院等基礎設施也在戰火摧殘消失殆盡，凸顯了18歲至25歲年齡層因內戰而付出的極大代價，ICRC中東地區主任卡博尼（Fabrizio Carboni）表示，「令人痛心的是，50%敘利亞人的失去了他們的親朋好友，有6分之1的敘利亞人其雙親至少有一人喪命或是受傷」。

    《路透》指出，卡博尼在總部接受採訪時透露，「如今他們還要擔負重建家園的重任，這顯然相當不公平」，這份報告選在敘利亞內戰近10週年之際公佈，現在敘利亞總統巴沙爾．阿薩德（Bashar al-Assad）已經在俄羅斯與伊朗幫助下，重新控制了大部分地區，從內戰泥淖中走出。

    除此之外，這份報告還凸顯了敘利亞的民生問題，在調查中近半數敘利亞青年因戰爭而失去收入來源，除外更有80%的人難以取得食物與其他民生必需品，ICRC說，「在調查中，女性受到的經濟傷害最為嚴重，敘利亞幾乎有30%女性毫無收入，無法支持家中開銷」。

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