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    拒絕活在恐懼中 緬甸年輕世代「不自由毋寧死」

    緬甸軍方2月1日發動政變，逮捕全國民主聯盟（NLD）成員，成千上萬民眾走上街頭抗議，但軍警未見收斂，鎮壓的力道逐漸加重。（中央社資料照）

    緬甸軍方2月1日發動政變，逮捕全國民主聯盟（NLD）成員，成千上萬民眾走上街頭抗議，但軍警未見收斂，鎮壓的力道逐漸加重。（中央社資料照）

    2021/03/10 12:59

    〔中央社〕如果知道自己上街頭抗爭會死，還願意上街嗎？這個問題的答案，對於現在緬甸的年輕人是再清楚也不過了。

    緬甸軍方2月1日發動政變，逮捕全國民主聯盟（NLD）成員，成千上萬民眾走上街頭抗議，但軍警未見收斂，鎮壓的力道逐漸加重。

    住在瓦城（Mandalay）的19歲華人少女鄧家希在3月3日的街頭抗議中遭軍警擊中頭部身亡。她在出事前曾在臉書寫下，如果出事，願意捐出器官給需要的人。

    鄧家希不是個案，「不自由毋寧死」是現在無數緬甸年輕人的寫照。

    今年21歲的卡卡（Karkar）是大學生，住在仰光，幾乎參加了從政變至今的每一場抗議。在政變之前，他從來沒有參加過任何一場街頭示威；但政變之後，「再也沒有人可以忍受了」。

    軍警用實彈對付示威民眾，卡卡和朋友們每天在街上和軍警「捉迷藏」，不斷在一間又一間的民宅之間躲藏，聽起來彷彿是電影場景，卻是卡卡自政變以來的日常。

    3月8日晚間，軍警荷槍實彈一間間搜查民宅，要揪出躲藏在民宅內的示威者，卡卡也是其中一個。當晚傳訊息給他確認安全狀況，他還反過來安慰：「別擔心，我可以跑很快的。」卡卡說得雲淡風輕，卻讓人差點眼淚奪眶而出。

    面對軍警的實彈砲火，誰能不害怕？卡卡說，上街時他也會怕，但是「比起死，我更怕被這些軍人統治，我更怕從此失去自由」。

    卡卡說，有些老一輩的緬甸人活在過去被軍政府統治的記憶中，因此不想反擊，只想維持現狀；但年輕一代的緬甸人不希望整個世代都活在這樣的恐懼中、不想要回到過去的緬甸，大家知道在這關鍵時刻，必須團結起來做些什麼。

    今年26歲的馬利納（Marina）住在瓦城，希望讓更多國際媒體知道緬甸發生了什麼事情，她主動透過社群媒體聯繫，表示願意提供資訊給記者。

    馬利納不是全民盟（NLD）或是翁山蘇姬（Aung San Suu Kyi）的支持者，她甚至在政變之前並不特別熱衷於政治；但政變之後，她覺得自己必須要做點什麼，「2020年的時候我沒有去投票，我覺得很愧疚」。而她很清楚地知道，抗爭的核心理念不是支持全民盟或是翁山蘇姬，而是堅持民主價值。

    從參加抗爭的一開始，馬利納就知道這是一場很艱難的戰爭，因為抗爭者面對的是整個軍方，即使政變領袖敏昂萊（Min Aung Hlaing）下台了，仍會有其他人替補。

    面對國家機器的壓迫，馬利納當然會怕，但如果不起身抗爭，軍警也會濫射無辜平民，「我們為什麼要活在恐懼中？如果要死，我也要死得有價值。」

    眼看著緬甸軍警越來越肆無忌憚，馬利納生氣地表示：「我們到底做錯了什麼要遭受這樣的對待？」生氣的背後，是因為她對家鄉的愛。她說，她願意下輩子繼續當緬甸人，「永遠都要當緬甸人」。

    由於緬甸軍方不定時會切斷網路，只能趁著有網路時和在緬甸的這些年輕人們聯繫。有一次和馬利納通話，背後傳來敲打鍋碗瓢盆的嘈雜聲音，那是緬甸民眾每晚和平抗爭的方式。因為聲音太大無法持續通話，只能先掛掉電話，晚點再繼續。

    當晚的敲打聲如同緬甸人內心的怒吼，震耳欲聾，比起新聞影像，這樣的聲音更令人震撼，那是緬甸人集體的意志，沒有什麼可以阻止他們追求自己想要的國家與人生。

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