歐盟正式通過俄央行遭凍結資產孳息援烏 90％採購武器

歐盟各國已經正式通過，將歐盟凍結俄羅斯中央銀行資產所得收益，用於援助烏克蘭。（彭博）

2024/05/21 23:48

〔編譯管淑平／綜合報導〕歐盟部長理事會輪值主席國比利時21日表示，歐盟各國已經正式通過，將歐盟凍結俄羅斯中央銀行資產所得收益，用於援助烏克蘭。

歐盟各國大使已於5月初同意這項由歐盟執委會提出的方案，21日僅是各國部長對方案文本蓋章通過。歐盟執委會21日聲明指出，由於俄國持續侵略烏克蘭，因此歐盟部長理事會通過一系列法律規範，確保歐盟內的中央證券託管機構，因執行歐盟限制措施而產生的收益，將被用於進一步軍援烏克蘭，以及援助其國防產業能力和重建。

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根據這項方案，90%的利息收入都將投入歐盟軍援烏國對抗俄國侵略的「歐洲和平機制」（EPF）基金，另外10%用於以其他方式支持基輔。

《路透》引述歐盟外交官說法，歐盟預期這些凍結的資產將可在2027年前產生約150億到200億歐元（約5259億到7000億台幣）的利息，預期烏克蘭將可在今年7月拿到第一筆資金。

俄國2022年初入侵烏國後，7大工業國集團（G7）成員國隨即凍結俄國央行資產，規模達3000億美元。之後歐盟各國和G7其他成員國就一直在討論如何以及是否動用這些資產來協助烏國。

烏國外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba）21日感謝歐盟這項決定，但是他重申，烏國最終目標是，應該要沒收這些資產。

俄羅斯盧布硬幣與美元。（法新社檔案照）

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