蓬佩奧肯定拜登政府為新疆發聲 盼延續抗中路線

美國總統拜登上任將滿2個月，前國務卿龐皮歐今天表示，現在要評論拜登政府對中政策還太早，但他肯定新任國務卿布林肯為新疆發聲，並希望現任政府能持續以「正確」方式對待中國。（法新社資料照）

2021/03/10 09:49

〔中央社〕美國總統拜登上任將滿2個月，前國務卿蓬佩奧今天接受中央社專訪時表示，現在要評論拜登政府對中政策還太早，但他肯定新任國務卿布林肯為新疆發聲，並希望現任政府能持續以「正確」方式對待中國。

美國政界近年全面重新審視對中國政策，總統拜登（Joe Biden）自1月20日就任以來，打破部分人士先前對他可能對中國「不夠強硬」的預期心理，大抵延續前朝視北京為「戰略競爭者」的路線，對於中共威脅台灣、打壓香港及新疆，也予以公開譴責。

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前總統川普任內反中大將、前國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）今天接受中央社記者視訊專訪。對於拜登政府在多大程度上延續川普強硬政策的問題，他認為現在要評論還太早。

他說，拜登政府上任才幾個星期，他希望給他們足夠機會去做事。但他說，現任國務卿布林肯（Antony Blinken）已有公開談論新疆的種族滅絕。他讚許布林肯朝他先前努力的方向邁進，並說「希望他能比我們做得更好」。

蓬佩奧在卸任前一天正式認定中國對新疆的打壓行徑構成種族滅絕（genocide），布林肯上任前與上任後在公開發言時，都對此表示認同。

蓬佩奧指出，他有信心任內所奠定的許多政策方向，都確實獲得美國跨黨派支持。他舉例，為了反制中國在香港作為而制裁北京領導階層的提案，獲得國會議員高票支持，美國對台灣人民也是跨黨派的力挺。

他強調：「所以在很多方面，我都希望這一任政府能持續拿出正確作為。」

蓬佩奧也在訪談中分享為何他致力於反對中共。他說，他曾在冷戰時期服役，目睹獨裁暴政、共產主義對人民生活造成的影響，也看到共產主義的高度集權與威權本質所帶來的悲劇。最重要的是，他體認到這些會對美國造成風險。

蓬佩奧表示，他老早就明白領導人是誰事關重大，中國國家主席習近平從上任到往後幾年時間，都展現出對美國構成實際風險，「我擔任國會議員時就意識到這點，成為中央情報局（CIA）局長後更是近距離親身目睹」。習近平在2012年11月出任中共總書記，隔年3月成為國家主席。

面對中共加大打壓香港力道、持續拒絕交出2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情初期的資料，以及軍事恫嚇台灣等一連串肆無忌憚作為，蓬佩奧認為要靠兩項行動反制，一是教育世界各地人們，讓他們清楚中共的作為，二是以此作為基礎，建立全球反共的聯盟。

他表示，美國需要準備好與盟友站在一起，這些國家將會尋求美國幫助，希望知道美方會支持並準備好捍衛他們。「不管是東南亞國家，抑或是台灣、日本或南韓，他們會想知道美國致力於協助他們反抗習近平與他的暴政」。

蓬佩奧反共，但強調中共政權不能代表中國人民，美國在與中國交往時，必須有所區分。他2020年7月23日在一場演講中說，世人應與中國人民交流，並賦予他們能力，他形容中國人民是個「活躍、熱愛自由的民族，與中國共產黨截然不同」。

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