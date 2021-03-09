1710萬美國人搶看英王室黑暗面 哈利梅根專訪收看數僅輸超級盃

哈利與梅根接受歐普拉專訪，吸引1710萬美國人收看。（法新社）

2021/03/09 07:53

〔即時新聞／綜合報導〕英國薩塞克斯公爵和公爵夫人（Duke and Duchess of Sussex）哈利與梅根接受美國電視脫口秀主持人歐普拉（Oprah Winfrey）的專訪，並在美國哥倫比亞廣播公司（CBS）播出，梅根在專訪中訴說在王室的高壓生活，辛辣爆料引發全球關注。而此次專訪也頗受美國民眾關注，約有1710萬名觀眾鎖定專訪

根據《路透》報導，《CBS》指出，哈利與梅根的專訪是自從2020年2月奧斯卡轉播以來收視率最高的娛樂節目，約有1710萬名觀眾鎖定專訪，2020年2月奧斯卡則有2360萬人收看；然而此次專訪也是最近一年來除了超級盃以外最多人看的節目，超級盃是美國年度體育盛事，收看民眾數破1億已是家常便飯。

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而哈利與梅根的專訪播出後震撼全世界，英國除了《金融時報》外，每一個報紙媒體網站上的頭版都被此次專訪的內容佔據，「#HarryandMeghanonOprah」標籤在專訪播出後也成為全球最熱門的5個推特標籤之一。訪問播出後，白金漢宮尚未對此發表評論。

梅根在專訪中透露，長子亞契（Archie）未獲「王子」規格的維安措施，還因為膚色遭歧視，甚至有王室成員嘲諷亞契「不知道膚色會有多黑」。至於先前傳出將凱特王妃弄哭，梅根澄清當時狀況正好是相反，是凱特當時對擔任花童的女兒夏綠蒂公主的禮服款式不滿，讓梅根在壓力下落淚。另外，哈利也在專訪中爆料，聲稱他對父親查爾斯王儲非常失望，同時看到英國王室對待他妻子的方式，恐重演母親黛安娜王妃悲劇，而選擇與妻子一同脫離王室。

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