武漢肺炎》已逾37萬人打疫苗 星將擴大為移工、教師接種

新加坡一處社區武漢肺炎疫苗接種中心正為年長居民注射輝瑞BNT疫苗。（彭博）

2021/03/08 21:53

〔中央社〕新加坡去年底啟動COVID-19疫苗接種計畫以來，已有約37.9萬人接種；預計下週起為60歲及以上的長者接種，也持續擴大接種對象，包括為移工、教師、記者等高風險族群施打。

新加坡衛生部今天發布新聞稿表示，截至7日，有37.9萬人至少接種第一劑2019冠狀病毒疾病（COVID-19 ）疫苗，其中21.7萬人已完成接種2劑疫苗。

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美國輝瑞大藥廠（Pfizer）與德國生技公司BioNTech研發的疫苗、美國莫德納（Moderna）疫苗是新加坡衛生科學局已批准使用的2款疫苗。這2款疫苗陸續分批運抵星國。

新加坡去年底開打COVID-19疫苗，優先為醫護人員及海事、航空業等前線人員接種，隨後持續擴大接種對象。衛生部表示，繼2月底開始全面為70歲及以上的年長者接種後，隨著更多疫苗抵星，預計可在月底前開始為60歲至69歲的人士施打疫苗。

同時，衛生部指出，星國政府逐步為從事必要服務的人士提供接種疫苗，包括邊境管制人員，提供用水、用電及電訊服務人員等。隨著更多疫苗抵達，接種計畫將擴大至郵差、送貨員、記者及銀行人員等對象。

衛生部也說，住在宿舍的移工面臨爆發大型群聚感染的風險，移工疫苗接種計畫將先為1萬名住在前5大宿舍且從未被感染的移工施打，接著再擴及至其他移工。完成疫苗接種的移工接受定期病毒檢測的頻率將從目前每14天放寬至每28天採檢。

在新加坡持續擴大接種對象之際，衛生部表示，疫苗接種計畫也包括小販中心及市場的攤販、食物外送員，以及學前中心、國立學校、工藝教育學院、理工學院的教師及職員。

目前新加坡未批准16歲以下者使用Pfizer- BioNTech疫苗、也未批准18歲以下的人使用莫德納疫苗 。衛生部表示，為這些教育機構的教師及職員接種疫苗 將有助保護他們自己及學生，確保學校是安全的學習場 所。

新加坡去年一度爆發移工宿舍大規模群聚感染，導 致確診人數驟增。目前疫情保持穩定，每日新增案例以 境外移入為主，星國衛生部今天通報，新增13人確診， 全是境外移入；全國累計確診案例為6萬46起，其中病 故人數維持29人。

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