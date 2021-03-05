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    新加坡外長批緬甸軍方行動如「國恥」 籲尋求和平解決

    新加坡外長5日批評緬甸軍方動用武力對抗國民宛如「國恥」，呼籲軍方尋求和平解決方案，並稱外界能給緬甸軍方的壓力有限，圖為緬甸4日衝突現場。（法新社）

    新加坡外長5日批評緬甸軍方動用武力對抗國民宛如「國恥」，呼籲軍方尋求和平解決方案，並稱外界能給緬甸軍方的壓力有限，圖為緬甸4日衝突現場。（法新社）

    2021/03/05 14:21

    〔即時新聞／綜合報導〕緬甸軍方政變迄今已超過整整1個月，本月3日更動用強大火力血腥鎮壓，寫下緬甸抗議政變來最血腥一日，當天至少38人遭軍方殺害，而新加坡外長5日批評緬甸軍方動用武力對抗國民宛如「國恥」，呼籲軍方尋求和平解決方案。

    據《路透》報導，新加坡外交部長維文（Vivian Balakrishnan）5日重申對軍方的暴力行為感到震驚，他說，「任一國的武裝部隊都對自己人民發動攻擊，都是最糟糕的國恥」。根據聯合國統計，2月1日迄今，緬甸至少有54人遭殺害，超過1700人被逮捕，其中包含29名記者。

    《路透》指出，維文本早稍早與東南亞國家協會（ASEAN）各國外長召開會議，呼籲緬甸軍方釋放領袖翁山蘇姬，而維文5日還指出，東協外長每天都會就緬甸事務進行討論，儘管他認為東協應該要在緬甸事務上扮演建設性角色，不過他也表示，外部壓力對緬甸能做的有限。

    他說，「若回顧過去70年來的歷史，坦白說，緬甸軍方並不會因為經濟制裁而做出回應，也不會因為道德原因而做出回應」，他指出，提到東盟憲章與人權宣言的確是必不可缺，但這並不足以改變緬甸軍方行為，他說，「最後的關鍵仍在緬甸內部，而外部所給的壓力最終還是會受到限制」。

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