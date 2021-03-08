沒錢？ 印度醫院疑拒3歲女童縫合手術 導致肚子留洞家中逝世

印度3歲女童家人因沒錢付醫藥費，女童腹部手術後、醫院未縫合傷口，女童本月4日於家中過世。（圖擷取自「NDTV」）

2021/03/08 13:56

〔即時新聞／綜合報導〕印度北方邦近日發生一起駭人聽聞事件，1名3歲女童開刀後，因為父母付不出醫藥費用，該院醫生沒有進行縫合手術，將該名女童直接交由父母後，任由她在院外死亡。據知，當地法院組成的調查委員會，警調正進行偵查中。

綜合外媒報導，3歲女童與家人居住於印度北方邦（Uttar Pradesh），3歲女童於上月24日因腹痛、身體不適，在印度北方邦的聯合醫療醫院（United Medicity Hospital）進行開刀手術，當時該院要求須給付50萬盧比（約新台幣約19萬2760元）手術費，但因女童的家人預算不足、僅能先支付20萬盧比（約新台幣約7萬7103元）、並請求院方給予更多時間以籌醫療費。

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未料，女童做完腹部手術後，醫師竟未將腹部的傷口縫合，讓女童肚子留著洞、蓋著紗布交給家人，並拒絕他們待在醫院。據女童的親戚表示，女孩在當地時間本月4日晚上於家中逝世，隔日家屬們因為愛女過世，怒而前往醫院外抗議。

根據印度《IB Times》報導，該院否認所有的指控並表示，「近日傳謠言提及我方醫院向該當事人收取了20萬盧比，然而僅向他們收取了6370盧比（約新台幣2455元），其餘的費用則由醫院信託基金提供，我們對小女孩的去世感到非常遺憾」。

醫院透露，當地時間5日有幾位民眾在醫院外抗議，還拿石頭砸向醫院，對他們行為合理的解釋應為「他們嫉妒我們醫院於社會上的成功名聲、責任性等，他們應缺乏安全感」。

據知，當地方法院法官Bhanu Chandra Goswami組成的調查委員會，由首席醫療官、市區縣長所擔任。目該警調已進行驗屍，以確定死因、死亡時間等進一步細節。

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