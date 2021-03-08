葉門叛軍攻擊沙烏地阿拉伯石油設施 幸無人員傷亡

沙烏地阿美石油公司位於拉斯坦努拉的石油設施遭到葉門叛軍「青年運動」攻擊。（路透）

2021/03/08 08:09

〔即時新聞／綜合報導〕葉門反政府武裝組織「青年運動」（Houthis，也稱胡塞）攻擊沙烏地阿美石油公司（Saudi Aramco）位於拉斯坦努拉（Ras Tanura）的石油設施及其他城市的軍事目標，共發射了14架無人機及8枚火箭彈，沙烏地阿拉伯能源部在一份聲明指出，石油設施雖遭到襲擊，但是並沒有人員傷亡及財產損失。

綜合外媒報導，沙國能源部在一份聲明中指出，位於波斯灣海岸拉斯塔努拉港（Ras Tanura）的一處儲油庫，遭到一架來自海上的無人機襲擊，1枚火箭彈的碎片也落在國營的沙烏地阿美石油公司位於達蘭的（Dhahran）員工宿舍附近，此處位於拉斯坦努拉港南方，整起事件並沒有造成但沒有人員傷亡或財損。

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「青年運動」發言人薩里（Yahya Saree）則聲稱在沙國心臟地帶「廣泛行動」，共發射14架無人機和8枚火箭彈，攻擊波灣沿岸的達曼（Dammam）、紅海沿岸的阿西爾省（Asir）和吉贊（Jazan）。由沙烏地阿拉伯領導的軍事聯盟表示，沙烏地阿拉伯將採取一切必要措施自衛，攔截了12架「青年運動」發射的無人機，以及兩枚朝吉贊發射的火箭彈，確保能源供應和海上交通的穩定。

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