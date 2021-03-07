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    川普佈局2022國會選舉！禁共和黨組織用他名字、肖像募款

    川普透過律師告知共和黨3大募款組織，不得再以他的名字或肖像募款。（資料照，路透）

    川普透過律師告知共和黨3大募款組織，不得再以他的名字或肖像募款。（資料照，路透）

    2021/03/07 20:28

    〔即時新聞／綜合報導〕美國前總統川普卸任後，仍在共和黨發揮影響力。他的律師前天（5日）發函給3個共和黨募款組織，要求他們不得再以川普的名字、肖像募款。

    綜合外媒報導，川普律師發函給共和黨3個最大的籌款組織，要求禁止以他的名字或肖像募款。川普顧問表示，川普對自己的名字被用於品牌宣傳相當敏感。顧問也說，一些共和黨議員在川普彈劾案中投下同意票，而共和黨組織仍在資助他們，川普對此感到不滿。

    3大共和黨組織分別為共和黨全國委員會（Republican National Committee）、共和黨全國競選組織（National Republican Congressional Campaign）及共和黨全國參議院競選組織（National Republican Senate Campaign）。

    川普試圖透過他的超級政治行動委員會「拯救美國」（Save America SuperPAC）籌集資金，挑選屬意人選，資助他們參選2022國會議員選舉。

    川普上週日（2月28日）在佛羅里達州保守派會議演講，除了暗示可能再次競選，也羅列出反對他的共和黨參議員羅姆尼（Mitt Romney）、杜美（Pat Toomey）；以及眾議員錢尼（Liz Cheney）、金辛格（Adam Kinzinger）。川普表示將支持對抗這些議員的候選人。

    川普卸任總統，共和黨內部路線仍有分歧，但川普仍在發揮影響，致力幫共和黨贏得2022國會議員席次。

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