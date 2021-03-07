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    日本疫情下首辦大規模國際會議 特准約160人入境

    各國司法部長等共同商議犯罪對策的國際會議，今天在日本京都市舉行。這是日本政府在疫情爆發以來首度舉辦大規模國際會議，特例准許約160人入境。圖為聯合國秘書長古特瑞斯。（法新社檔案照）

    各國司法部長等共同商議犯罪對策的國際會議，今天在日本京都市舉行。這是日本政府在疫情爆發以來首度舉辦大規模國際會議，特例准許約160人入境。圖為聯合國秘書長古特瑞斯。（法新社檔案照）

    2021/03/07 17:05

    〔中央社〕由各國司法部長等共同商議犯罪對策的國際會議，今天在日本京都市舉行。這是日本政府在疫情爆發以來首度舉辦大規模國際會議，特例准許約160人入境，但採取嚴格防疫措施。

    日本放送協會（NHK）報導，聯合國主辦的預防犯罪和刑事司法大會（The United Nations Congress on Crime Prevention and Criminal Justice），今天在京都市開幕。

    聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）透過線上方式參與並致詞說，2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情引發的混亂，對犯罪者來說是一個新的機會，希望藉由今天會議讓國際合作更加活躍，打造一條通往正義與誠實世界的道路。

    日本首相菅義偉親赴大會現場致詞說，目前正值新型冠狀病毒這樣前所未見的危機，全球相繼發生網路攻擊及詐欺等犯罪，已經成為很嚴重的問題。

    他說，國際社會在強化疫情下的預防犯罪同時，為了讓刑事司法制度充分發揮功能，有必要團結因應。

    擔任大會主席的日本法務大臣上川陽子在會場致詞說，為了貫徹法治並建構一個不遺漏任何人的社會，大家必須討論。

    今天大會已通過「京都宣言」，內容包括刑事司法制度數位化、善加利用地區志工來預防犯罪者再犯等。

    日本境內自疫情爆發以來，今天首度舉辦這麼大規模的國際會議，特例准許來自13個國家代表團成員及聯合國職員約160人，並採取嚴格防疫措施，讓與會人士下榻專用飯店，且除了大會會場及下榻飯店外，一律禁止外出。

    另外，所以與會人員都必須接受PCR篩檢，進入會場後也禁止握手等肢體接觸；現場也有醫師進駐，徹底做好防疫對策。大會將進行到12日。

    這場大會每5年舉行一次，上次是2015年在卡達首都杜哈舉行，約有來自150國的4000人與會；今天大會原訂2020年在京都市舉行，但因爆發疫情順延到今天。

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