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    日本增1170確診、67死 菅義偉今晚說明1都3縣緊急事態延長政策

    日本4日新增1170例確診、67例死亡，日本總理菅義偉預計將在今晚9時出席記者會說明1都3縣的緊急事態延長政策。（路透）

    日本4日新增1170例確診、67例死亡，日本總理菅義偉預計將在今晚9時出席記者會說明1都3縣的緊急事態延長政策。（路透）

    2021/03/05 09:55

    〔即時新聞／綜合報導〕日本持續受到武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情影響，據最新統計，日本4日新增病例持續維持在單日千例以上，新增1170例確診，死亡病例部分增加67例。日本政府有意將1都3縣的緊急事態延長2週，日本總理菅義偉預計將在今晚9時出席記者會說明。

    根據《NHK》報導，日本4日新增確診1170例、死亡67例。累計重症病例數部分，4日較前一日減少9例，累計398例。截至最新，日本累計確診病例達43萬7429例（含郵輪「鑽石公主號」案確診病例712例），累計死亡病例達8156例（含郵輪「鑽石公主號」案死亡病例13例）。

    日本部分行政區尚在緊急事態中，將在7日結束，然而疫情減輕速度減緩，日本政府有意將東京都及埼玉、千葉、神奈川縣等1都3縣的緊急事態延長2週，至本月21日，望能藉此徹底壓制疫情。

    《NHK》報導，日本政府將在今晚8時舉行對策本部會議，菅義偉預計在今晚9時舉行記者會說明，同時將呼籲國民配合，做到外出自肅，公司行號方面希望也可配合遠端辦公，一同防疫。

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