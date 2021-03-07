美參院通過1.9兆美元紓困案 拜登：已朝兌現承諾邁出巨大一步

美國參議院以50票對49票結果，通過1.9兆美元紓困法案。（路透）

2021/03/07 07:33

〔即時新聞／綜合報導〕美國參議院於美國時間週六以50票比49票通過1.9兆美元紓困法案，總統拜登也在表決結果出爐後發表談話，拜登表示，「我先前向美國人民承諾的救援已上路。今天我可以說，我們已經朝著兌現承諾邁出巨大一步。」

綜合外媒報導，參議院在週六通過的紓困法案以50票比49票通過，在此次投票過程中，兩黨勢均力敵，投下50張贊成票的皆為民主黨參議員，共和黨參議員則全數投下反對票，由於阿拉斯加州的共和黨籍參議員蘇利文（Dan Sullivan）因為參加岳父的葬禮而缺席投票，也因為這一票之差讓民主黨在此次投票中驚險獲勝。

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此次投票原本預計在美國時間週五（5日）出爐，但雙方針對紓困法案內容提出異議，並在議程中不斷進行辯論，最後投票歷時11小時50分鐘，創下最長投票時間紀錄，議程結束時已跨越到6日。

1.9兆美元紓困法案通過後，成為美國史上規模最大的紓困法案之一，也是拜登上任以來首次立法勝利。在紓困法案通過後，拜登在白宮發表談話，表示：「這個國家受苦太多、太久了，這套方案的所有內容都是為了要解救苦難，並滿足國家的最迫切需求，讓我們在勝利上取得更有利的地位。」

由於參院表決通過的紓困法案版本，與眾議院先前通過版本略有不同，必須送回眾院審理。拜登表示，他希望眾議院能盡速通過修訂後的紓困法案，在簽署法案後就可以開始向美國民眾支付1400美元紓困金，「這項計劃將從本月開始，向那些迫切需要幫助的美國人民敞開大門」。

由於紓困法案需回到眾議院再次表決，拜登呼籲政院盡速投票通過。（美聯社）

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