為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    美參院通過1.9兆美元紓困案 拜登：已朝兌現承諾邁出巨大一步

    美國參議院以50票對49票結果，通過1.9兆美元紓困法案。（路透）

    美國參議院以50票對49票結果，通過1.9兆美元紓困法案。（路透）

    2021/03/07 07:33

    〔即時新聞／綜合報導〕美國參議院於美國時間週六以50票比49票通過1.9兆美元紓困法案，總統拜登也在表決結果出爐後發表談話，拜登表示，「我先前向美國人民承諾的救援已上路。今天我可以說，我們已經朝著兌現承諾邁出巨大一步。」

    綜合外媒報導，參議院在週六通過的紓困法案以50票比49票通過，在此次投票過程中，兩黨勢均力敵，投下50張贊成票的皆為民主黨參議員，共和黨參議員則全數投下反對票，由於阿拉斯加州的共和黨籍參議員蘇利文（Dan Sullivan）因為參加岳父的葬禮而缺席投票，也因為這一票之差讓民主黨在此次投票中驚險獲勝。

    此次投票原本預計在美國時間週五（5日）出爐，但雙方針對紓困法案內容提出異議，並在議程中不斷進行辯論，最後投票歷時11小時50分鐘，創下最長投票時間紀錄，議程結束時已跨越到6日。

    1.9兆美元紓困法案通過後，成為美國史上規模最大的紓困法案之一，也是拜登上任以來首次立法勝利。在紓困法案通過後，拜登在白宮發表談話，表示：「這個國家受苦太多、太久了，這套方案的所有內容都是為了要解救苦難，並滿足國家的最迫切需求，讓我們在勝利上取得更有利的地位。」

    由於參院表決通過的紓困法案版本，與眾議院先前通過版本略有不同，必須送回眾院審理。拜登表示，他希望眾議院能盡速通過修訂後的紓困法案，在簽署法案後就可以開始向美國民眾支付1400美元紓困金，「這項計劃將從本月開始，向那些迫切需要幫助的美國人民敞開大門」。

    由於紓困法案需回到眾議院再次表決，拜登呼籲政院盡速投票通過。（美聯社）

    由於紓困法案需回到眾議院再次表決，拜登呼籲政院盡速投票通過。（美聯社）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    拜登修補關係 美歐關稅戰停火 共同抗中
    2021/03/07 05:30

    拜登修補關係 美歐關稅戰停火 共同抗中
    拜登1.9兆美元紓困案 本週可望簽署
    2021/03/07 05:30

    拜登1.9兆美元紓困案 本週可望簽署

    質感生活顯學！「它」美感機能兼具
    民調變化！57％民眾認為拜登帶領美國「走上錯誤道路」
    2021/03/06 20:57

    民調變化！57％民眾認為拜登帶領美國「走上錯誤道路」
    美參院一致通過法案管控「孔子學院」 可削減違規大學經費
    2021/03/06 15:41

    美參院一致通過法案管控「孔子學院」 可削減違規大學經費

    極致質感新選擇ALL NEW ODYSSEY
    加州下月起放寬防疫限制 迪士尼、大聯盟可開門見客
    2021/03/06 14:11

    加州下月起放寬防疫限制 迪士尼、大聯盟可開門見客
    國際今日熱門
    失蹤10年！ 宮城縣發現311受難者遺骸
    2021/03/06 10:01

    失蹤10年！ 宮城縣發現311受難者遺骸

    留下明顯足跡 毅力號成功在火星地表移動
    2021/03/06 11:32

    留下明顯足跡 毅力號成功在火星地表移動

    人妻女老師勾引15歲學生「狗狗式」做愛 判決出爐慘了
    2021/03/06 11:43

    人妻女老師勾引15歲學生「狗狗式」做愛 判決出爐慘了

    美國會起草跨黨派法案！ 加快維吾爾人難民申請
    2021/03/06 09:48

    美國會起草跨黨派法案！ 加快維吾爾人難民申請

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播