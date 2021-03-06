中國廣東擬建磁浮鐵路 學者譏不可能的任務

2002年12月通車的上海磁浮線，連接龍陽路與浦東國際機場，是全球第一條商業營運的高速磁浮列車路線。（路透檔案照）

2021/03/06 05:52

〔即時新聞／綜合報導〕中國廣東省政府日前發表規劃文件，聲稱將興建2條磁浮鐵路，連接北京—香港—澳門和上海—深圳—廣州，但專家強烈質疑磁浮列車的運載能力和成本效益，並以中國國家鐵路集團有限公司負債累累為由，形容相關計畫根本是天方夜譚。

中國媒體報導，廣東省自然資源廳日前發布「廣東省國土空間規劃2020-2035」，聲稱將在2035年前建設廣州、深圳、珠江口西岸、汕潮揭、湛茂等5個都市圈，同時預留6大重要交通廊道，包括北京－韶關－廣州－佛山－珠海－澳門（京港澳高速磁浮）、上海－汕頭－汕尾－深圳－廣州（滬深廣高速磁浮）、北部生態發展區快速鐵路、粵北至沿海經濟帶快速鐵路、瓊州海峽通道、陽江－珠海－深圳高鐵（粵西到粵東沿海高鐵）。

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據稱這是廣東首次明確提出2大磁浮高速通道—京港澳高速磁浮和滬深廣高速磁浮鐵路的構想，但未披露相關的具體投資預算或其他內容。以深圳到上海約1500公里、深圳至北京約2200公里來看，若搭乘時速600公里的磁浮列車，約2.5小時即可往返深滬兩市，3.6小時即可往返京深兩市，比高鐵節省超過一半時間。

不過，自由亞洲電台（RFA）5日報導，北京交通大學經濟管理學院教授趙堅指出，磁浮列車的成本遠遠高於高鐵，且由於磁浮列車的速度約500到600公里，中間的停站非常少，不可能形成網路體系，尤其磁浮列車與其他鐵路軌道並不相容，影響客流，沒有運量的話虧損會很嚴重，比高鐵還嚴重。

前述「規劃」並未提及磁浮列車鐵路的造價。若以日本將於2027年開通、連接東京和名古屋的磁浮高速鐵路「中央新幹線」為例，每公里造價估計將近12億人民幣（約53億台幣），而目前中國高鐵每公里造價一般不會超過2億人民幣（約9億台幣）。

趙堅質疑，經費從何而來？直到去年第3季度，國鐵集團總負債已達到5.57兆人民幣，國鐵現在根本不可能做這樣的事，「地方能做的起嗎？一點可能性都沒有。」

目前中國有2條磁浮列車鐵路，分別是以德國技術興建的「上海磁浮線」，以及中國自主研發、時速100公里的「長沙磁浮快線」。2個月前，據稱中國自主研發的世界首部高溫超導體高速磁浮列車，在四川成都亮相，號稱最高時速可逾600公里，比目前的高鐵快一倍。

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