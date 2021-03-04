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    3招攻擊手法曝光！《衛報》：中國精心策劃抹黑《BBC》

    媒體報導，中國精心策劃了一場境外攻擊行動，在今年1、2月利用西方社群媒體破壞《BBC》聲譽並抹黑其報導。（路透）

    媒體報導，中國精心策劃了一場境外攻擊行動，在今年1、2月利用西方社群媒體破壞《BBC》聲譽並抹黑其報導。（路透）

    2021/03/04 21:21

    〔即時新聞／綜合報導〕中國近日與英媒《BBC》數次在檯面上發生爭議，中國國家廣播電視總局2月12日更宣佈不允許《BBC》世界新聞台繼續在中國境內落地，不受理其新一年的申請。對此，媒體報導，中國精心策劃了一場境外攻擊行動，在今年1、2月利用西方社群媒體破壞《BBC》聲譽並抹黑其報導。

    英國《衛報》報導，澳洲智庫「澳大利亞戰略政策研究所」（Australian Strategic Policy Institute）在一份報告中指出，《BBC》2月初播出新疆再教育營出現「系統性強姦」調查報導後，中國透過宣傳手段將《BBC》抹得聲名狼藉，分散了國際注意力，也重新奪回敘事主導權。報告還強調，中國這些宣傳活動，主要都是在境外進行。

    報導指，研究人員調查了這些攻擊《BBC》的文章，發現主要都是由中國外交部或官方媒體帳戶或是親北京政府者，在Facebook、Twitter和YouTube等社群平台上傳，然後通過網路放大爭議。

    研究並描述了3種主要的攻擊方法，第一，文章聲稱《BBC》「有偏見地散播虛假訊息」，宣稱連英國境內讀者都不相信他們的報導；第二，相關文章大量採取並放大英國和國外其他評論者對《BBC》的批評；第三，以量取勝，研究人員就記錄顯示，光在今年初到2月17日，加起來共有50家中國外交單位和官方媒體，至少提到《BBC》250次。

    智庫指出，儘管這些攻擊不是新手法，但強度、涉及參與者正在增強，另外，中共先前就透過動員擴大疫情假訊息，使其在受眾間廣泛傳播。

    中國國家廣播電視總局2月12日宣布，不允許《BBC》世界新聞台繼續在中國境內落地，對其新一年度落地申請不予受理，原因是中方認為《BBC》先前對於中國疫情、新疆人權報導為帶有偏見的不實報導。對此，《BBC》對中國此舉表達失望，強調在世界各地的報導都秉持公正原則。

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