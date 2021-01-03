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    武漢肺炎》全球確診逾8450萬 超過183萬人病故

    法新社彙整官方數據顯示，截至台灣時間3日晚間7時，全球至少183萬5824人死於武漢肺炎，至少8450萬8990例確診。圖為2日中國遼寧省瀋陽市因應疫情為居民採檢武漢肺炎。（法新社）

    法新社彙整官方數據顯示，截至台灣時間3日晚間7時，全球至少183萬5824人死於武漢肺炎，至少8450萬8990例確診。圖為2日中國遼寧省瀋陽市因應疫情為居民採檢武漢肺炎。（法新社）

    2021/01/03 21:11

    〔中央社〕法新社彙整官方數據顯示，截至格林威治標準時間3日11時（台灣3日晚間7時），全球至少183萬5824人死於2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎），至少8450萬8990例確診。

    疫情從去年12月在中國爆發，迄今全球至少有5400 萬1300人被認為已康復。

    法新社蒐集各國當局和世界衛生組織（WHO）提供的數據做出統計，但這恐怕只是實際感染總數的一部分，因為許多國家只檢測有症狀或症狀最嚴重的病例。

    全球2日通報新增8133人病歿、57萬8676起確診病例。根據通報數據，新增病歿人數最多國家依序為美國（2378死）、俄羅斯（504死）與英國（445死）。

    美國仍是疫情最嚴重國家，累計35萬214人病故、2043萬88例確診。

    其他疫情嚴重國家還包括巴西（19萬5725人喪生、771萬6405例確診）、印度（14萬9435人喪生、1032萬3965例確診）、墨西哥（12萬6851人喪生、144萬3544例確診）及義大利（7萬4985人喪生、214萬1201例確診）。

    依照染疫死亡人數占人口比例，比利時是死亡率最高國家，每10萬人就有169人染疫喪命；接下來依序為斯洛維尼亞（133人）、波士尼亞與赫塞哥維納（125人）、義大利（124人）、北馬其頓共和國（121人）。

    從區域來看，歐洲累計58萬492死、2693萬3136例確診；拉丁美洲和加勒比海地區累計51萬720死、1569萬8098例確診；美國和加拿大共計36萬5914死、2101萬6142例確診。

    亞洲共計22萬651死、1398萬7687例確診；中東地區共計9萬456死、403萬2456例確診；非洲共計6萬6646 死、281萬356例確診；大洋洲共計945死、3萬1122例確診。

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