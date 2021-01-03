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    武漢肺炎》日本東京重症患者逾百人 創2020年5月以來新高

    日本東京都疫情嚴峻，除連2天新增逾800例，重症患者也增加到101人，是去年5月解除「緊急事態宣言」以來首度破百人。都知事小池百合子昨天已籲請中央發布「緊急事態宣言」。（彭博）

    日本東京都疫情嚴峻，除連2天新增逾800例，重症患者也增加到101人，是去年5月解除「緊急事態宣言」以來首度破百人。都知事小池百合子昨天已籲請中央發布「緊急事態宣言」。（彭博）

    2021/01/03 18:47

    〔中央社〕日本東京都疫情嚴峻，除連2天新增逾800例，重症患者也增加到101人，是去年5月解除「緊急事態宣言」以來首度破百人。都知事小池百合子昨天已籲請中央發布「緊急事態宣言」。

    日本放送協會（NHK）報導，東京都今天新增816例2019冠狀病毒疾病（COVID-19）確診病例，創週日新高紀錄；重症患者數較昨天增加7人，來到101人，是2020 年5月解除「緊急事態宣言」以來首見3位數。

    神奈川縣今天新增365例確診病例，創週日新高紀錄，至今累計病例數2萬2479例，包括285例死亡病例。埼玉縣新增205例確診病例，至今累計病例數1萬4934例，包括215例死亡病例。

    千葉縣今天新增225例確診病例，至今累計病例數1 萬1668例，包括124例死亡病例。千葉縣市原市一處醫院共有住院患者、醫療及護理師等10人確診，被認定發生群聚感染。

    由於轄內疫情嚴峻，首都圈1都3縣的小池百合子、埼玉縣知事大野元裕、千葉縣知事森田健作，及神奈川縣知事黑岩祐治，2日下午拜會負責防疫事宜的經濟再生擔當大臣西村康稔，會談時間逾3小時，4名知事在會談中籲請中央儘速檢討發布「緊急事態宣言」；不過，中央政府目前態度慎重。

    日本專家認為，「緊急事態宣言」就算發布也無法平息疫情，但為避免醫療崩潰，有必要在首都圈4都縣發布。

    北海道新增68例確診病例，另外新增12例死亡病例；轄內至今累計病例數1萬3685例，包括472例死亡病例。愛知縣新增185例確診病例，至今累計病例數1萬7108 例。

    大阪府新增253例確診病例，至今累計病例數3萬772例。京都府今天新增89例確診病例，至今累計病例數超過5000例、來到5078例，包括60例死亡病例。

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