軍人淪砲灰！ 中國西藏軍區士兵配備遙控滅口裝置

中國為境士兵配備自毀裝置。圖為日前流傳一支據稱是被送往中印邊境支援的解放軍悲鳴痛哭的影片。（圖擷取自推特）

2021/01/03 14:29

〔編譯陳成良／綜合報導〕中國與印度在邊界衝突不斷、局勢緊繃之際，傳出中國西藏軍區為士兵配備了一款所謂「新型單兵數位化作戰系統」，這套系統有一個自毀裝置，可以由士兵自己啟動，指揮官一旦發現士兵異常脫隊且聯繫不上，也可遙控啟動該裝置讓士兵「自毀」。網友驚呼：「解放軍有了戰無不勝的炮灰，不可能戰敗，若戰敗連屍首都無存」；還有人指出，只要駭客可以破解，就能直接殲滅共軍。

據中媒《觀察者網》報導，這套系統在頭盔上設置了一個衛星天線，配屬一個單筒夜視多功能目鏡，手臂上有一個數控終端。護具方面，除了提供防彈保護外，還集成了導航儀、單兵電臺、攝影模組、音訊轉換器、資訊處理和供電模組。

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報導稱，該系統能夠「一鍵引導炮擊，印軍撿獲就自毀，所有單兵信息全在指揮屏幕（螢幕）內」。「很可能會首先動用特種部隊滲透到印軍後方，尋找印軍的高價值目標，然後呼喚炮兵群發起急襲。」

此外，這套系統設有自毀裝置，如果單兵重傷但又不想被俘，啟動自毀裝置不但能維護軍人尊嚴，敵方也無法獲得這套系統的任何資訊。另一個自毀手段就是在營旅一級的指揮部內，如果指揮官在螢幕上發現單兵與其他部隊拉遠了距離，但又無法聯絡到該單兵的話，也會啟動自毀。

網友評論說，這下解放軍把韓戰的「向我開炮」用高科技實現了，至於滲透到印軍後方的炮灰的死活，根本就不在中共的考慮範圍之內。還有人說，「強國研究出單兵自毀裝置，什麼組織能把人變成機器，而且是炮灰機器」、「有後門沒有，駭客侵入啟動一鍵自毀，毀大發了」、「如果被敵人比如美國破解了，那豈不是一鍵就能幹掉所有黨衛軍？不戰而屈人之兵」、「人命如草芥」。

還有網有說，美國大兵在出發前，政府給每一個軍人準備一個用十幾種文字印製的投降書。戰場上，一旦寡不敵眾，為保護軍人生命，軍人可以舉起這份投降書，請求按照國際慣例給予生命保護。

事實上，中國央視新聞2013年也曾報導，中國的女子特種部隊也配備了這款新型單兵數字化作戰系統。

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