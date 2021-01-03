軍人淪砲灰！ 中國西藏軍區士兵配備遙控滅口裝置
〔編譯陳成良／綜合報導〕中國與印度在邊界衝突不斷、局勢緊繃之際，傳出中國西藏軍區為士兵配備了一款所謂「新型單兵數位化作戰系統」，這套系統有一個自毀裝置，可以由士兵自己啟動，指揮官一旦發現士兵異常脫隊且聯繫不上，也可遙控啟動該裝置讓士兵「自毀」。網友驚呼：「解放軍有了戰無不勝的炮灰，不可能戰敗，若戰敗連屍首都無存」；還有人指出，只要駭客可以破解，就能直接殲滅共軍。
據中媒《觀察者網》報導，這套系統在頭盔上設置了一個衛星天線，配屬一個單筒夜視多功能目鏡，手臂上有一個數控終端。護具方面，除了提供防彈保護外，還集成了導航儀、單兵電臺、攝影模組、音訊轉換器、資訊處理和供電模組。
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報導稱，該系統能夠「一鍵引導炮擊，印軍撿獲就自毀，所有單兵信息全在指揮屏幕（螢幕）內」。「很可能會首先動用特種部隊滲透到印軍後方，尋找印軍的高價值目標，然後呼喚炮兵群發起急襲。」
此外，這套系統設有自毀裝置，如果單兵重傷但又不想被俘，啟動自毀裝置不但能維護軍人尊嚴，敵方也無法獲得這套系統的任何資訊。另一個自毀手段就是在營旅一級的指揮部內，如果指揮官在螢幕上發現單兵與其他部隊拉遠了距離，但又無法聯絡到該單兵的話，也會啟動自毀。
網友評論說，這下解放軍把韓戰的「向我開炮」用高科技實現了，至於滲透到印軍後方的炮灰的死活，根本就不在中共的考慮範圍之內。還有人說，「強國研究出單兵自毀裝置，什麼組織能把人變成機器，而且是炮灰機器」、「有後門沒有，駭客侵入啟動一鍵自毀，毀大發了」、「如果被敵人比如美國破解了，那豈不是一鍵就能幹掉所有黨衛軍？不戰而屈人之兵」、「人命如草芥」。
還有網有說，美國大兵在出發前，政府給每一個軍人準備一個用十幾種文字印製的投降書。戰場上，一旦寡不敵眾，為保護軍人生命，軍人可以舉起這份投降書，請求按照國際慣例給予生命保護。
事實上，中國央視新聞2013年也曾報導，中國的女子特種部隊也配備了這款新型單兵數字化作戰系統。