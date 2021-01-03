武漢肺炎》以色列逾1成民眾打疫苗 接種率世界第一

以色列民眾正等待接種武漢肺炎疫苗。據牛津大學數據，以色列平均有11.55%民眾接種武漢肺炎疫苗，為全世界比率最高的國家。（歐新社）

2021/01/03 00:28

〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情蔓延全球，各國陸續開始施打疫苗，目前以色列已有超過100萬人接種疫苗，平均有11.55%的民眾接種，為世界上接種率最高的國家。

根據《BBC》報導，牛津大學全球追蹤數據顯示，以色列已有11.55%的民眾接受武漢肺炎疫苗，接種率為全球最高，巴林接種率3.49%居次，英國接種率1.47%為第3名。

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不過，該目前數據僅計算接受第1劑疫苗的民眾，而大部分民眾一段時間後須再接受第2劑疫苗，才算完成接種。

以色列接種率領先全球的原因，是因為疫情流行初期就與輝瑞和BioNTech公司敲定疫苗購買協議，該國在上個月9日就開始接種疫苗，平均每天有15萬人接種。

據報導，以色列國民依法要在醫療機構註冊資訊，該國政府因此能準確掌握優先接種族群的資料。

據了解，輝瑞疫苗需以負70度超低溫條件儲藏，以色列衛生部長艾德斯坦（Yuli Edelstein）表示，該國能安全地以小批量運送該疫苗。這表示該國可成功將該疫苗送到偏遠社區。

以色列正值第3次全國性封鎖，總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）即將競選連任，他曾表示以色列疫情將在2月結束。

根據世界實時統計數據（Worldometer）統計，以色列昨天（1日）通報5248例確診，總病例累計至42萬8510例，造成3356人死亡。

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