邊看偶像演唱會喝到茫 英男子突發奇想成功改名「席琳狄翁」

英國一名男子在觀賞席琳狄翁演唱會時一邊喝酒，趁著酒興把自己的名字也改成席琳狄翁。（圖擷取自《鏡報》網站）

2021/01/02 00:40

〔編譯孫宇青／綜合報導〕英國《鏡報》（The Mirror）1日報導，英格蘭斯塔福郡（Staffordshire）一名男子是加拿大歌后席琳狄翁（Celine Dion）鐵粉，耶誕節在電視上觀看偶像演唱會時，趁著一時酒興，決定把自己的名字也改成「席琳狄翁」，事後還特地花錢取得8張證書，證明自己真的叫「席琳狄翁」。

這位本名叫湯瑪斯．達德（Thomas Dodd）的30歲男子，日前一邊看電視上的席琳狄翁演唱會，一邊飲酒作樂，最後醉得一塌糊塗，突然產生想跟偶像同名同姓的想法，且馬上付諸行動。不料，他真的在幾天後收到改名成功的郵件通知，令他驚愕不已。

請繼續往下閱讀...

男版「席琳狄翁」花了89英鎊（約3500台幣）改名，甚至還花錢取得8張可以證明自己真的叫「席琳狄翁」的證書，1張花費10英鎊（約393台幣），「我對她有些著迷，我不打算隱瞞這一點。在封鎖措施期間，我在電視上看了很多現場演唱會，我只能想到，我是在看了她的演唱會，並且喝了幾杯後，才產生那樣『美妙的念頭』。」

他提到，自己一開始還擔心，「我要怎麼跟人事部門說我必須修改簽名檔？」但現在反倒覺得，這是一個毋須再拋頭露面的好機會。男版「席琳狄翁」在服務業工作。

他也坦言：「我媽原本也不能接受，告訴親姊妹新名字時，對方三明治吃到一半還噎到。但我向我媽解釋，我原本搞不好會改成更糟的名字，像是（英國首相）波里斯．強森（Boris Johnson）之類的，真的幸好他沒有開演唱會。我媽現在倒是會一笑置之了。」

他沒有打算改回原來的名字，但仍不諱言道：「我現在只祈禱不要被警察攔下，那樣尷尬死了。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法