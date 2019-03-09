「王子殿下」忍辱18年終於改名 他籲父母取名前請三思

2019-03-09 00:32

〔即時新聞／綜合報導〕日本一位名字被母親取作「王子様」（王子殿下）的高中生，忍耐到18歲成年，終於成功改名，連發Twitter表達喜悅，也鼓勵所有「和我一樣背負奇怪名字的十字架的人們也能鼓起勇氣改名」。

赤池回憶過去在自我介紹或是到醫院看診被叫名字的時候，總感到羞恥或像個傻子。甚至有認識的人會故意指著他說「啊，這不是王子殿下嗎？」讓他倍感困擾。

今年春天，為了要在大學裡重新建立友善的人際關係，赤池終於在7日成功改名叫赤池肇。他說，「肇」發音與「開始」相同，是他尊敬的信仰老師給的名字，象徵切斷過去的感情，開始新的生活。

赤池在上月28日，18歲生日一到，便依日本滿18歲才能提出改名申請的規定寄出申請書，過了一週就收到法院寄來的改名判決成立的公文。他在Twitter上鼓勵其他被父母取了奇怪名字，必須背負著十字架的人們也能鼓起勇氣改名，同時呼籲為人父母，在替孩子取名之前，請好好思考再決定。

赤池Twitter全文

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