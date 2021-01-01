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    44名日籍人員參與中國千人計畫 日本擬加強管制

    日本讀賣新聞報導，中國的「千人計畫」已滲透到日本，該報調查至少有44名日本學者參加，其中有部分學者甚至領了日本政府高額的研究補助金後，任教於中國軍方系統的大學。日本政府將加強管制，防止重要的安保技術和情報流出。示意圖。（路透資料照）

    日本讀賣新聞報導，中國的「千人計畫」已滲透到日本，該報調查至少有44名日本學者參加，其中有部分學者甚至領了日本政府高額的研究補助金後，任教於中國軍方系統的大學。日本政府將加強管制，防止重要的安保技術和情報流出。示意圖。（路透資料照）

    2021/01/01 16:37

    〔駐日特派員林翠儀／東京1日報導〕日本讀賣新聞1日報導，中國的「千人計畫」已滲透到日本，該報調查至少有44名日本學者參加，其中有部分學者甚至領了日本政府高額的研究補助金後，任教於中國軍方系統的大學。日本政府將加強管制，防止重要的安保技術和情報流出。

    「千人計畫」是中國招聘歐美等外國高科技人才的一項計畫，從2008年實施後，至2018年已有7000多名外國研究人員參加，但近年被抓包這是中國竊取歐美知識產權的一種手法，具有戰略動機，美國已加強管制。

    日本政府智庫「日本學術會議」，今年發生首相拒絕任命部分成員風波後，國內也傳出該智庫中疑有成員參加中國千人計畫的風聲，由於「日本學術會議」為日本內閣府的特別機關，智庫成員忠誠度以及中國千人計畫滲透日本的情況也被提出討論。

    讀賣的調查中，全國有24名學者承認參加中國的千人計畫或曾接受表揚，有20人則是從各大學的官網或學者本人公開的個人檔案中確認有參與。44名學者中還有多名為東京大學、京都大學等國立大學的退休教授，主要研究領域為機器人、人工智能（AI）等與軍事直接連結的項目，物理學、數學、化學等國家科技基礎領域的學者也不在少數。

    報導指出，日本學者參加的理由，主要是認為千人計畫保證提供高額的研究費，研究環境也較日本更具魅力。2010年受邀到軍方所屬「北京航空航天大學」任教的日本男性學者表示，千人計畫提供他5年2億的研究費，外加中國科技研究費4800萬圓。這名學者的研究室有10名中國學生，同時還與日本任教的大學進行共同研究，每年有一半的時間待在中國，任期屆滿後還可以留在北京航空航天大學繼續研究。中國開出的優惠條件，研究費多到用不完。

    這44人中，有13人過去10年內曾接受日本「科學研究費補助計畫」（科研費），每人領到的補助金均超過1億圓以上。據文部科學省公布的科研費資料顯示，文科省發給13人的科研費總額達45億圓（約合台幣12億元），其中領取到最高額7億6790萬圓的一名日本學者，曾在中國沿海的一所大學擔任教授。

    報導指出，日本目前並未對學者參加千人計畫設限，甚至沒有掌握參加的現況，由於美國已加強管制，日本將參考美國的制度，預定於今年內提出相關指導方針，考慮規定參加政府補助研究案的學者，在參加外國人才招聘計畫或接受外國資金時，必須向政府申報。

    這次確認的44名學者中，有8人在中國軍方系統的「國防7校」擔任研究人員，其中還有5人曾為「日本學術會議」的前會員或連攜會員。

    報導指出，中國採取「軍民融合」的國家戰略，以最尖端的民用技術加強軍事力量，開發和引進最先進的武器，以發展霸權主義，日本政府強烈擔心，一旦可轉用於軍事目的的技術流入中國，將威脅日本的安全。

    調查中也顯示，有4名日本學者被吸收進入「國防7校」武器科學最高研究機關的北京理工大學的「機器人研究中心」，指導AI和機器人工學及神經科學，該中心同時也在研究誘導彈道飛彈的軍民兩用機器人。另外有4人在北京航空航天大學，該大學疑因開發大量破壞武器的飛彈，被日本經濟產業省列入貨物或科術輸出必先進行許可的「外國人使用者名單」。

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