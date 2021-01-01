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    煙火接力揮別2020！紐澳率先綻放 台北101璀璨300秒

    2021/01/01 01:09
    台北101煙火表演長達300秒。（記者方賓照攝）

    台北101煙火表演長達300秒。（記者方賓照攝）

    首次上稿 2020/12/31 19:09
    更新時間 2021/01/01 01:09

    〔即時新聞／綜合報導〕揮別疫情肆虐的2020年！全球第一場跨年煙火秀在紐西蘭登場，台灣時間晚間7時，奧克蘭天空塔煙火齊發迎新年；台灣時間晚間9時，澳洲接力跨年，知名的雪梨歌劇院與港灣大橋海上煙火秀登場；台灣時間晚間11時，日本、南韓及北韓也邁入新的一年，「0確診」的北韓照例施放跨年煙火秀；1小時後，台灣也以煙火秀接力迎接2021年。

    綜合外媒報導，在紐澳日韓陸續邁入新年後，台灣也迎來燦爛的跨年煙火秀，最受矚目的台北101煙火表演長達300秒，共1萬6000發的煙火點亮夜空。同一時區的新加坡，濱海灣跨年煙火秀因武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情被迫取消，跨年倒數活動改以燈光秀及投影秀為主。香港同樣因疫情取消活動，旅遊發展局特製一支虛擬影片進行「線上跨年倒數」。

    台北101跨年煙火秀。（路透）

    台北101跨年煙火秀。（路透）

    跨年倒數活動改以燈光秀及投影秀為主。（路透）

    跨年倒數活動改以燈光秀及投影秀為主。（路透）

    跨年倒數活動改以燈光秀及投影秀為主。（路透）

    跨年倒數活動改以燈光秀及投影秀為主。（路透）

    比台灣快一個小時的日本、南韓及北韓已邁入2021年，日韓兩國因武漢肺炎疫情嚴峻，許多跨年活動取消，其中，日本明治神宮今年將取消除夕夜到元旦的跨年參拜，今日下午4時就已關閉。南韓普信閣新年敲鐘儀式也因疫情67年來首次取消。北韓則照常在平壤舉辦跨年活動，大批民眾聚集在廣場欣賞璀璨煙火。

    北韓照常在平壤舉辦跨年活動，大批民眾聚集在廣場欣賞空中的璀璨煙火。（圖擷取自網路直播影片）

    北韓照常在平壤舉辦跨年活動，大批民眾聚集在廣場欣賞空中的璀璨煙火。（圖擷取自網路直播影片）

    北韓大批民眾聚集在廣場欣賞空中的璀璨煙火。（圖擷取自網路直播影片）

    北韓大批民眾聚集在廣場欣賞空中的璀璨煙火。（圖擷取自網路直播影片）

    北韓照常施放跨年煙火秀。（圖擷取自網路直播影片）

    北韓照常施放跨年煙火秀。（圖擷取自網路直播影片）

    首爾市中心，去年（右）有大批民眾聚集迎接新年，今年（左）跨年夜街頭冷清。（路透）

    首爾市中心，去年（右）有大批民眾聚集迎接新年，今年（左）跨年夜街頭冷清。（路透）

    雪梨和墨爾本因出現群聚感染，今年跨年活動大受影響，雪梨知名的跨年煙火秀今年不僅取消晚上9點的家庭煙火秀，跨年煙火秀的規模也縮減至7分鐘，往常碼頭及沿海地區總是人山人海，擠滿百萬名觀看煙火的群眾，但受到禁令影響，今晚卻空蕩蕩。

    雪梨歌劇院與港灣大橋跨年海上煙火秀。（美聯社）

    雪梨歌劇院與港灣大橋跨年海上煙火秀。（美聯社）

    雪梨歌劇院與港灣大橋跨年海上煙火秀。（美聯社）

    雪梨歌劇院與港灣大橋跨年海上煙火秀。（美聯社）

    雪梨歌劇院與港灣大橋跨年海上煙火秀。（歐新社）

    雪梨歌劇院與港灣大橋跨年海上煙火秀。（歐新社）

    雪梨歌劇院與港灣大橋跨年海上煙火秀登場，往常總是人山人海碼頭及沿海地區，受到禁令影響，今晚卻人煙稀少。（法新社）

    雪梨歌劇院與港灣大橋跨年海上煙火秀登場，往常總是人山人海碼頭及沿海地區，受到禁令影響，今晚卻人煙稀少。（法新社）

    澳洲雪梨跨年通常碼頭及沿海地區總是人山人海擠滿觀看煙火的群眾，但受到禁令影響，今晚卻空蕩蕩。左為去年跨年，右為今年。（歐新社）

    澳洲雪梨跨年通常碼頭及沿海地區總是人山人海擠滿觀看煙火的群眾，但受到禁令影響，今晚卻空蕩蕩。左為去年跨年，右為今年。（歐新社）

    紐西蘭因境內武漢肺炎疫情緩和，當地幾個城市將在一些限制下舉辦新年慶祝活動，跨年煙火秀也如期登場，民眾不需要透過螢幕觀看，成千上萬人聚集在奧克蘭市中心欣賞璀璨花火。

    奧克蘭天空塔煙火齊發喜迎2021年。（圖擷取自「1 NEWS」youtube頻道）

    奧克蘭天空塔煙火齊發喜迎2021年。（圖擷取自「1 NEWS」youtube頻道）

    奧克蘭天空塔煙火齊發喜迎2021年。（圖擷取自「1 NEWS」youtube頻道）

    奧克蘭天空塔煙火齊發喜迎2021年。（圖擷取自「1 NEWS」youtube頻道）

    澳洲雪梨煙火秀：

    紐西蘭天空塔煙火秀：

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