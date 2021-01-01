煙火接力揮別2020！紐澳率先綻放 台北101璀璨300秒

2021/01/01 01:09

首次上稿 2020/12/31 19:09

更新時間 2021/01/01 01:09

〔即時新聞／綜合報導〕揮別疫情肆虐的2020年！全球第一場跨年煙火秀在紐西蘭登場，台灣時間晚間7時，奧克蘭天空塔煙火齊發迎新年；台灣時間晚間9時，澳洲接力跨年，知名的雪梨歌劇院與港灣大橋海上煙火秀登場；台灣時間晚間11時，日本、南韓及北韓也邁入新的一年，「0確診」的北韓照例施放跨年煙火秀；1小時後，台灣也以煙火秀接力迎接2021年。

綜合外媒報導，在紐澳日韓陸續邁入新年後，台灣也迎來燦爛的跨年煙火秀，最受矚目的台北101煙火表演長達300秒，共1萬6000發的煙火點亮夜空。同一時區的新加坡，濱海灣跨年煙火秀因武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情被迫取消，跨年倒數活動改以燈光秀及投影秀為主。香港同樣因疫情取消活動，旅遊發展局特製一支虛擬影片進行「線上跨年倒數」。

比台灣快一個小時的日本、南韓及北韓已邁入2021年，日韓兩國因武漢肺炎疫情嚴峻，許多跨年活動取消，其中，日本明治神宮今年將取消除夕夜到元旦的跨年參拜，今日下午4時就已關閉。南韓普信閣新年敲鐘儀式也因疫情67年來首次取消。北韓則照常在平壤舉辦跨年活動，大批民眾聚集在廣場欣賞璀璨煙火。

雪梨和墨爾本因出現群聚感染，今年跨年活動大受影響，雪梨知名的跨年煙火秀今年不僅取消晚上9點的家庭煙火秀，跨年煙火秀的規模也縮減至7分鐘，往常碼頭及沿海地區總是人山人海，擠滿百萬名觀看煙火的群眾，但受到禁令影響，今晚卻空蕩蕩。

紐西蘭因境內武漢肺炎疫情緩和，當地幾個城市將在一些限制下舉辦新年慶祝活動，跨年煙火秀也如期登場，民眾不需要透過螢幕觀看，成千上萬人聚集在奧克蘭市中心欣賞璀璨花火。

澳洲雪梨煙火秀：

紐西蘭天空塔煙火秀：

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