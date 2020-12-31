疫情波及！日航輔導到神社打工 未婚空姐當「巫女」發御守

2020/12/31 22:18

〔即時新聞／綜合報導〕受到疫情影響，全球航空業大受打擊，其中不少機組人員因為沒班可飛被迫休假，使得這些機組人員必須兼職其他工作，來為生計打算。不過日本航空一群空姐竟然在新年期間被派往神社工作。

據《CNN》報導，一群日本航空（JAL）的空姐，新年期間在福岡縣一處神社擔任「巫女」（日本神社中輔助神職的職務）的工作。日本的神社在新年期間十分忙碌，因為人們會紛紛到神社裡許願、祈福。

日本航空為被迫休假或是遭到減班的空姐們，提供了申請當「巫女」的機會，有興趣的員工可以通過內部申請轉調當「巫女」。這份工作是有給職，不過按照習俗，只有未婚女性符合成為「巫女」的條件。

被選中成為「巫女」的員工會先到福岡縣的宗像大社接受簡短培訓，學習基本的神社專有名詞和禮節，並且穿著傳統服飾，當然一定會配戴口罩。

日本各地許多神社人手不足，尤其新年期間更為繁忙，因此利用休假的空姐們臨時支援的想法，一箭雙鵰的解決了這兩樣問題。

神社的代表接受《CNN》記者訪問時解釋，「我想日本航空一流的客戶服務能夠激發我們神社的工作人員」，與此同時，也希望日本航空的員工能體驗日本傳統文化和日本精神，並充分發揮所學，以備將來之用。

來工作的「巫女」們不必信奉宗教，也不需要承擔任何精神上的誓言，主要的任務是向遊客發送祈福御守和護身符。不過今年因應疫情有額外的任務，那就是必須讓信徒們保持安全的社交距離和控制人群數量。「巫女」們會在1月1日至11日期間堅守崗位。

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